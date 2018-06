Kommunionkinder stellen sich in ihren Kirchengemeinden vor

Im Rahmen des Vorabendgottesdienstes in St. Maria haben sich am vergangenen Samstag die Kommunionkinder von St. Maria Meckenbeuren und St. Jakobus Brochenzell ihrer Gemeinde vorgestellt. Zuvor hatten die Kinder beim Familiennachmittag Kerzen kunstvoll verziert und sich Gedanken zu ihrer Taufe gemacht. Dieses Thema zog sich denn auch wie ein roter Faden durch den Gottesdienst mit Pfarrer Josef Scherer und Gemeindereferentin Martina Andric-Röhner. So segneten die Paten beziehungsweise Eltern ihre Kinder mit geweihtem Wasser, einem der Taufsymbole. Bereits vor dem Gottesdienst teilte die Gemeindereferentin „Wunderpapier“ aus, auf dem die Kinder im Gegenlicht schließlich das Wasserzeichen entdeckten. „Auch wir Menschen sind eigentlich wie ein Blatt Papier, bei der Geburt noch unbeschrieben und leer“, schlug Martina Andric-Röhner in ihrer Ansprache den Bogen zum Taufsakrament. Bei der Taufe würden die Christen mit Wasser gezeichnet und dieses „Wasserzeichen“ sei unauslöschlich. Dies bedeute einerseits, dass der Getaufte zu Christus gehöre und dass dieser ihn liebe und seinen Namen kenne. Die Taufe mache den Menschen aber auch „wertvoll und teuer“, so die Gemeindereferentin. Wasser, ein Kreuz, das weiße Taufkleid, die Osterkerze sowie Chrisamöl brachten die Kinder zum Altar und ließen sich so symbolhaft an ihre eigene Taufe erinnern. (gä)