„Kokkari“: ein Begriff auf Samos und nun auch in Gerbertshaus

Die Augen reiben wird sich mancher, der in Gerbertshaus das Eckhaus hin zum Funkenweg passiert. Die Tradition, dass hier in der Brückenstraße Gäste willkommen sind, hat Mario Giambirtone fortgesetzt – und in diesem Zuge äußerlich wie im Inneren einiges verändert: In Nachfolge des Gasthauses „Reutemann“ (1961 bis 1999, siehe unten) und danach der Pizzeria („La Rustica“) setzt der 33-Jährige mit „Kokkari Taverna & Bar“ auf griechische Küche und das Flair des Familienbetriebs.

Gar nicht weit weg – nämlich am Häfler Graf-Zeppelin-Gymnasium – ist Mario Giambirtone zur Schule gegangen. Ehe es ihn dann 15 Jahre in die Fremde zog: In Stuttgart hat er studiert und nebenher im „Amici“ gejobbt. Was er mit solchem Talent tat, dass er zum Barchef aufstieg und in dem Stuttgarter Szenelokal für Prominente wie Michael Schumacher oder Stuttgarter Fußballspieler raffinierte Drinks mixte.

Was Mario Giambirtone auch im „Kokkari“ beibehalten will – und sich schon im Namen „Taverna & Bar“ wiederspiegelt. Erfahrung mit der griechischen Küche steuern auch seine Eltern bei, die sich mit dem „Mykonos“ in Ravensburg einen Namen machten.

Von Februar bis Juni renoviert

Bis sie Mitte Juni mit 90 Gästen in den gepachteten Räumen Eröffnung feiern konnten, war es aber ein weiter Weg. Seit Februar wurde enorm viel verändert, dies großteils in Eingenleistung und mit großer familiärer Unterstützung – „das wäre sonst nicht möglich gewesen“, weiß ein dankbarer Mario Giambirtone.

Wände wurden versetzt und hell gestrichen, ein neuer Boden verlegt, der Barbereich neu gestaltet, Küchengeräte erneuert, die Fassade geputzt, Terrasse gepflastert, Toiletten modernisiert – lang ist die Liste der Arbeiten und längst nicht vollständig. Seinen „Traum“ hat er sich mit der Selbstständigkeit erfüllt, sagt Mario Giambirtone.

Überraschend gut angelaufen sei es, freut sich die Familie und lüftet gern das Geheimnis um den Namen. Zumal „Kokkari“ überraschend vielen Gästen ein Begriff sei – als idyllisches Fischerdorf auf Samos. Mario Giambirtone war selbst noch nicht dort: vielleicht der nächste „Traum“?

RÜCKBLICK:

„Im Reutemann“ – sich dort zu treffen, hatte über vier Jahrzehnte Tradition. Gerne erinnert sich Irmgard Reutemann auf SZ-Anfrage an „eine schöne Zeit". Von Brodmanns sei das Haus, in dem auch Fahrkartenverkauf stattfand, vom Großvater ihres Mannes erworben worden, weiß die 78-Jährige.

Ein Jahr vor ihrer Hochzeit mit Josef Reutemann sei das Gebäude 1961 zur Gaststätte mit Nebenzimmer umgebaut worden. 1968 kamen ein Anbau hinzu sowie das altdeutsche Kellerstüble. 1977 wurde das Kegelcenter eingebaut, das ebenso zum Sinnbild für das Gerbertshauser Gasthaus wurde wie es zuvor die Hähnchen gewesen waren. Dass Josef Reutemann erster Vorsitzender des neu gegründeten SKC Gerbertshaus wurde, steht ebenso für sein Engagement wie das vorangegangene Vorstandsamt beim SV Kehlen oder seine Rolle bei der Gründung der Funkengemeinschaft Gerbertshaus-Lochbrücke (1968).

Eine Verbundenheit, die Irmgard Reutemann bis heute lebt. 1997 war Josef Reutemann gestorben, 1999 die erste Verpachtung erfolgt und 2004 dann der Verkauf. 43 Jahre war Irmgard Reutemann da Gastronomin gewesen – mit Leib und Seele.

Trotz des Umzugs nach Dürnast, wo sie sich bei ihren „Jungen“ wohl fühlt, ist sie ihren Keglerinnen (in Kehlen unter der Schule) treu. Was ebenso für die Schussenbole gilt: Ihnen überbrachte die frisch gekürte Taldorfer Weinprinzessin Irmgard Reutemann auf den 11.11. 2013 die Grüße und ein Weinpräsent der Ortschaft Taldorf.

In der Region wie darüberhinaus genießt ihr Sohn Bernd Reutemann einen guten Ruf – speziell als Chef im Markdorfer Mindness Hotel Bischofschloss und Deutschlands „Top-Tagungshotelier 2012“.

Geöffnet ist im Kokkari Montag bis Donnerstag von 17 bis 24 Uhr, Freitag/Samstag von 17 bis 2 Uhr, Sonn- und Feiertag von 12 bis 23 Uhr.