Kochen und Essen verbindet die Menschen

Zum Kochkurs hat der Freundeskreis Asyl eingeladen und regen Zuspruch erfahren. Syrische, irakische und algerische Frauen haben ihre Küche vorgestellt und die Teilnehmer, die Zusammenarbeit mit ihnen, in vollen Zügen genossen. Genauso wie den leckeren Duft, der da in der Luft lag und die Erlebnisse auf der Zunge.

Schnell war der Kurs vom Freundeskreis Asyl ausgebucht, der die Möglichkeit gab, mit den Frauen aus Syrien, dem Irak oder Algerien zu kochen, die teils schon zwei Jahre lang in der Gemeinde leben. Sie gaben vor, was notwendig war, um die fremdländischen Gerichte zuzubereiten und die Teilnehmer hatten die Möglichkeiten in fremde Welten einzutauchen, wo es das kurdische Naan Brot zu essen gab, so wie es Najat auch zuhause zubereitete. Als Profi zeigte sie sich, mischte in Windeseile einen herrlich geschmeidigen Hefeteig, den sie später mit Sesam bestreut in den Backofen schob.

Gleich daneben, am nächsten Küchenblock ließ sich Gzhada mit ihren beiden Töchtern in den Kochtopf schauen. Während die Töchter aus Reis und Mehl kleine Knödel formten, bereitete Mama die leckere Füllung zu, aus Hähnchen und Gemüse und alle rundherum waren gespannt, was daraus noch werden wird. Denn aus den Knödeln wurden kleine Schälchen geformt, die gefüllt mit Mamas Mischung wiederum zu lecker gefüllten „Koltik“ wurden. Zu einem Reisgebäck das herrlich schmeckte und so manchen Teilnehmer in Erstaunen versetzte, der nicht mithalten konnte in der Fingerfertigkeit der geübten Köchinnen.

„Nirgendwo sonst, kommt man so schön zusammen, wie beim Kochen und Essen“, freute sich Christine Schupp. Damit sprach sie Annette Heeger vom Freundeskreis Asyl und der Integrationsbeauftragten Julia Frey aus dem Herzen, die sich genau dieses Ziel gesetzt hatten. Gemeinsame Sprachkurse und Aktionen verbinden Annette Heeger mit den Frauen und ihren Familien, die auch Wegbegleiterin für sie ist und weitere sucht. „Das hat sich alles so schön entwickelt“, freute sie sich, „wenn wir in irgendeiner Weise einmal Hilfe brauchen, kommt sofort Unterstützung aus den Familien. Es kommt so viel zurück“. Das Vertrauen untereinander war auch beim Kochkurs deutlich zu spüren. Dort gab’s auch noch „Biryani“. Ein Rindfleischgericht, mit l Gemüse und exotischen Gewürzen von Piment, Kurkuma, bis hin zu frittierten Mandeln und Rosinen. „Wie schmeckt die Welt?“, war da die große Frage und alle gespannt darauf, wie das alles munden, beim gemeinsamen Essen ganz zum Schluss.

Wie viel mehr für die Köchinnen selbst hinter allem steckt, wusste Julia Frey, die mit ihnen die deutsche Lebensmittelwelt erkundete, ein Gespür dafür verbreitete, wie wertvoll regionale Produkte sind, wie sie eingesetzt werden und wichtig sie für die Gesundheit sind. Sehr dankbar war sie für die finanzielle Unterstützung vom Landkreis, die diese schöne Veranstaltung erst möglich machte.

Weitere Kurse gibt es im März und April. Die genauen Termine werden veröffentlicht, wenngleich es nur noch Restplätze gibt.