Wegen eines Feueralarms mussten Kräfte der Feuerwehr und der Polizei am Sonntag um kurz nach 23 Uhr in ein Wohnheim am Bahnhofsplatz ausrücken. Vor Ort stellte sich laut Polizeiangaben rasch heraus, dass die Rauchmelder im Bereich des Flurs wegen Essensdämpfen ausgelöst hatten. Die Rettungskräfte konnten nach kurzer Abklärung wieder abrücken.