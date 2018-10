Kleinkaliber-Damenteam des SVB sucht Verstärkung

Als Aushängeschild bezeichnet Wolfgang Ganser die Kleinkaliber-Damenmannschaft des SV Brochenzell. Nun will der Schießleiter das Team erweitern.

Laut Vereinsbericht gibt es hierbei keine Altersgrenze. Geschossen wird nach den Regeln des Württembergischen Schützenverband sowie nach den gesetzlichen Vorgaben, Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Deshalb empfiehlt Ganser, „ohne Scheu“ einmal vorbeizuschauen. Die nächste Gelegenheit hierzu ist ein Informationsabend für interessierte Frauen wie auch Männer am Donnerstag, 8. November, ab 19.30 Uhr im Schützenhaus Brochenzell (Eugen-Bolz-Straße 20) statt. An diesem Abend wird auch ein Schnupperschießen geboten. Weitere Auskünfte gibt es per E-Mail (w.ganser@gmx.net) oder telefonisch unter 0171 / 683 02 17.