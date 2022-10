Kleines Jubiläum für Thin Mother am Meckenbeurer Gleis 1

Die zehnte Oldie Night mit Thin Mother im Kulturschuppen – dazu lädt der Kulturkreis am Samstag , 15. Oktober, um 20 Uhr ans Gleis 1 ein. Freuen dürfen sich die Besucher dann auf Musik der Beatles, Stones, Kinks, Deep Purple, Who, Pink Floyd und vielem mehr – samt der Erinnerungen an alte Zeiten.

Die Cover-Rockband aus Tettnang und Umgebung hat hier ein Heimspiel und freut sich auf den Auftritt. „Ja selbst zum Tanz wird eingeladen“ kündigt der Veranstalter an.

Karten gibt es im Touristikbüro im Bahnhof Meckenbeuren, Telefon 07542/936244,oder unter www.ticket-regional.de/meckenbeuren und an der Abendkasse.