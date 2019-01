Kleine Narren feiern in der Humpishalle

Hunderte kleiner, bunt kostümierter Narren haben sich am Samstag in der Brochenzeller Humpishalle getummelt. Die Narrenzunft Brochenzell hatte zu ihrem beliebten Kinderball eingeladen, der unter dem Motto „Auf dem Bauernhof ist was los“ stand. Moderator und Landwirt Marco Grimm sorgte mit DJ Lucci für Stimmung im Saal. Wenn die Kleinen nicht gerade auf der Bühne tanzten, absolvierten sie einen Spieleparcours, der sich um das Thema Landwirtschaft drehte. Wer alle sechs Stationen bewältigte, durfte sich ein Geschenk aussuchen. Neben dem Fanfarenzug Brochenzell traten die kleine Garde Brochenzell, die Cheerleader aus Kehlen und „Step by Step“ (Schlossnarren) auf. Fieberhaft warteten die Narren darauf, dass Moderator Grimm seine Schatzkiste öffnete und Süßigkeiten ins Publikum warf. Foto: kesc