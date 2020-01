Kleine Narren erobern den Wilden Westen

Nicht ab in den Süden, sondern ab in den Wilden Westen hieß es am Wochenende in Brochenzell. Die Narrenzunft Brochenzell hatte zu ihrem beliebten Kinderball eingeladen und Hunderte kleine, bunt kostümierte Narren tummelten sich in der Humpishalle.

„Wild West Party“ lautete das Motto in diesem Jahr und dementsprechend viele kleine Cowboys und Indianer waren unter den jungen Gästen. Doch auch viele Eltern und Großeltern, die mitgekommen waren, hatten sich ein passendes Outfit zugelegt. „Herzlich willkommen,“ begrüßte Zunftmeister Ralf Müller das närrische Volk und als er fragend „Humpis?“ den kleinen Besuchern entgegenrief, bewiesen diese mit der richtigen Antwort: „Ahoi!“, dass sie den Brochenzeller Narrenruf schon bestens draufhaben.

Zunftmeister Müller wünschte allen viel Spaß und einen kurzweiligen Nachmittag, bevor er das Mikrofon an Moderator Marco Grimm, Oberhäuptling aller Narren an diesem Tag, übergab. Dieser durfte gleich als erste Amtshandlung den Fanfarenzug Brochenzell ankündigen. Nachdem die US- Airforce Kampfpiloten mehrere Stücke zum Besten gegeben hatten, folgte schon der Auftritt der kleinen Garde Brochenzell. Mit einem von Häuptling Marco Grimm geforderten „Riesenapplaus“ und dem obligatorischem Kinderballorden wurden die kleinen Tänzerinnen und ihre beiden Trainerinnen Jenny Berlinger und Silke Stroppel verabschiedet. Danach übernahm DJ Mille das Ruder und Häuptling Grimm lud alle kleinen Narren ein, auf die Bühne zu kommen und dort gemeinsam mit ihm zu tanzen. Egal ob „Das rote Pferd“, „Komm hol das Lasso raus“ oder der „Ententanz“- die vielen kleinen Mädchen und Jungen hopsten ausgelassen auf der Bühne herum. Als Grimm dann auch noch seine berühmte Schatzkiste, prall gefüllt mit Süßigkeiten, hervorholte, kannte die Begeisterung keine Grenzen mehr. Wer nicht gerade zu den Stimmungshits abtanzte, absolvierte derweil einen Hindernisparcour. „Wilder Ritt“, „Hol das Lasso raus“, „Goldschürfen“ oder „Goldschleudern“ hießen die Aufgaben, die bewältigt werden mussten, um den begehrten Stempel auf der Laufkarte zu erhalten.

Danach winkten Preise in Form von Büchern, Puzzles und Malbüchern. Auftritte der Jugendkunstschule Tettnang, der Cheerleader Kehlen und der Fratzengarde rundeten das Programm ab.