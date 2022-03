Klavier-Chanson-Kabarett mit Lucy van Kuhl bei „Kultur an Gleis 1“

„Dazwischen“ ist der Titel des „Klavier-Chanson-Kabaretts“ mit Lucy van Kuhl Samstag 9.April um 22 Uhr bei „Kultur an Gleis 1“ in Meckenbeuren. Veranstalter sind der Kulturkreis Meckenbeuren und der Bürgerservice. Lucy van Kuhl zeigt in ihrem neuen Programm, dass „Dazwischen“ - der Zustand etwas Aufregendes hat. Auf ihre humorvoll-nachdenkliche Art besingt Lucy van Kuhl Situationen aus ihrem Leben. In ihren sensiblen Chansons und knackig-poentierten Kabarett-Liedern bringt sie’s auf den Punkt, heißt es in der Ankündigung.

Lucy van Kuhl, mit bürgerlichem Namen Corinna Fuhrmann, wurde geboren in Köln, studierte in München Literaturwissenschaften und in Linz Klavier. Sie verbindet in ihren Liedern ihre beiden Steckenpferde: Wort und Musik. Die Künstlerin beobachtet ihre Umwelt, ihre Mitmenschen und sich selbst und kombiniertm auf charnant-unnachahmliche Weise Klavier-Kabarett mit Chansons. „Ihre Programme sind wie Yoga für die Bauchmuskeln: Anspannung-Entspannung, und am Ende stellt sich ein Glücksgefühl ein“, heißt es in der Ankündigung weiter.

2019 gewann Lucy van Kuhl das „Scharfrichterbeil 2019“, einen der renomiertesten Kabarettpreise Deutschlands. 2021 ging eine der wichtigsten Auszeichnungenfür Kabarettkünstler im deutsch-sprachigen Raum, der „Stuttgarter Besen“ an die Künstlerin. Karten kosten im Vorverkauf 17 Euro und an der Abendkasse 19 Euro. Der Vorverkauf: läuft über das Touristikbüro im Bahnhof Meckenbeuren Telefon 07542 /93 62 44 oder E-mail: touristinfo@reisenundmehr.eu.