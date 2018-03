Klaus Bodenmüller verpasst Finalläufe bei Senioren-EM

Mehr als 3800 Senioren Leichtathleten aus 38 Ländern haben sich vom 19. bis zum 24. März in Madrid zu den Hallen-Europameisterschaften der Leichtathletik-Senioren eingefunden. Mit dabei war mit Klaus Bodenmüller auch ein Vertreter der LG Östlicher Bodenseekreis. Laut Pressemitteilung ging er über die 400 und 200 Meter in der Klasse M45 an den Start. Beide Male verpasste er den Finallauf.

Los ging es gleich zu Beginn mit den Vorläufen über die 400 Meter. Im zweiten von sieben Vorläufen kam der Meckenbeurer an die Reihe, den er dann auch gewinnen konnte und somit sicher ins Halbfinale einzog. Dieses war dann keine sechs Stunden später angesetzt. Hier war klar, dass es Bodenmüller sehr schwer haben würde, ins Finale einzuziehen und an seine Leistungsgrenze gehen muss. Dies tat er dann auch und lief die 400 Meter in einer Zeit von 54,63 Sekunden und damit fast eine Sekunde schneller als vor zwei Wochen bei den deutschen Meisterschaften. Trotzdem reichte es nicht ganz. Um lediglich Fünfhundertstelsekunden verpasste er das Finale und erreichte damit einen sehr guten siebten Platz.

Am 22. März wurden bei der EM die 200 Meter gestartet. Sage und schreibe 78 Athleten stritten sich hier in der Klasse M45 in insgesamt 13 Vorläufen um die 24 Halbfinalplätze. Klaus Bodenmüller erreichte im fünften Vorlauf mit einer für ihn sehr guten Zeit von 24,73 Sekunden den zweiten Platz. Da lediglich jeweils der Vorlaufsgewinner und weitere elf Zeitschnellste in Halbfinale einziehen, hieß es warten, bis der letzte Lauf beendet war. Und tatsächlich lohnte es sich für den Meckenbeurer Läufer, auszuharren. Als 20. gelang doch etwas überraschend die Qualifikation fürs Halbfinale, das am gleichen Abend um 22 Uhr gestartet wurde. Hier war dann erwartungsgemäß Schluss für Bodenmüller, der in seinem Lauf Fünfter wurde und das Finale klar verpasste.

Wie bei allen Leichtathletik-Meisterschaften wurden auch bei der Senioren-EM am Schlusstag die Staffeln veranstaltet. Hier hatte Klaus Bodenmüller die Ehre, als Schlussläufer in der 4x200 Meter Staffel für Deutschland zu starten. Allerdings kämpfte der deutsche Startläufer auf der Zielgeraden mit Muskelproblemen, sodass die Staffel hier schon einen Rückstand zu den anderen Ländern hatte. Dies änderte sich dann auch nicht mehr. Zumindest konnte Bodenmüller die Lücke zu der direkt vor ihm laufenden Staffeln aus Schweden und Italien um einiges verkürzen. In Addition der beiden ausgetragenen Läufe sprang dann am Ende für die deutsche Staffel der fünfte Platz heraus.