Klaus Bodenmüller holt zwei Landesmeistertitel

Im Festwiesen-Stadion in Stuttgart sind am vergangenen Wochenende die baden-württembergische Meisterschaften der Leichtathletik-Senioren ausgetragen worden. Klaus Bodenmüller vom TSV Meckenbeuren ging über die Laufstrecken 400 und 800 Meter in der AK M45 an den Start und siegte in seiner Alterklasse in beiden Wettbewerbern.

Laut Vereinsbericht waren die Teilnehmerfelder bei zahlreichen Disziplinen sehr überschaubar. Dies zog sich durch die ganze Veranstaltung. So war dann auch das 400-Meter-Feld der startenden Läufer dermaßen klein, dass ein Lauf auf der acht Rundbahnen großen Anlage reichte. Allerdings war dafür die Spitze der derzeitigen Bestenliste am Start. Am Ende der Stadionrunde hatte Bodenmüller mit der Zeit von 55,06 Sekunden die Nase vorn. Er gewann Titel Nummer eins bei diesen Meisterschaften, gefolgt von seinem Dauerrivalen Rana Ray von der LG Filder. Am Sonntag startete Klaus Bodenmüller nach einem Jahr wieder über seine Lieblingsstrecke, den 800 Metern. Die Nervosität war im Vorfeld recht groß, ob die Kräfte reichen würden. Zusammen mit der Klasse M40 wurde dieser Lauf gestartet. Direkt nach Beginn konnte sich der TSV-Läufer als Zweitplatzierter einsortieren und blieb dem jüngeren Führenden an den Fersen. In der zweiten Runde konnte er das Tempo nicht mehr ganz halten, kam jedoch nur etwas mehr als zwei Sekunden nach dem Sieger der Klasse M40 ins Ziel. Somit gewann Bodenmüller die Klasse M45 und holte sich hiermit seinen zweiten Titel. Für den zweifachen Landesmeister ist die Zeit von 2:08,77 Minuten noch ausbaufähig - auch wenn er mehr als fünf Sekunden Vorsprung auf den Silbermedaillen Gewinner Andy Dyrtz (TSG Heidelberg) hatte.