Klare Steigerung bringt dem SV Kehlen einen Punkt

Der SV Kehlen hat dem FV Biberach in der Fußball-Landesliga nach einem Rückstand noch ein 1:1 abgetrotzt. Basis für den Punkt waren eine deutliche Leistungssteigerung in Halbzeit zwei und ein starker Patrick Benz im Kehlener Tor. Der SVK bleibt zwar tief im Tabellenkeller, der Trainer sieht seine Mannschaft dennoch im Aufwärtstrend.

Auf Biberacher Seite saßen in Jan Diamant und Jonathan Hummler zwei der besten Offensivkräfte nur auf der Bank – Spielertrainer Florian Treske schonte sie aufgrund von Verletzungen und lief selbst auf der Hummler-Position in der Spitze auf. Die Kehlener hatten ihrerseits schon nach wenigen Minuten den ersten Rückschlag zu verkraften: Dennis Horvat knickte um und konnte nicht weitermachen. Trainer Tobias Ullrich musste umstellen, brachte Martin Schreiner und zog Luka Föger von links ins Zentrum.

Insgesamt brachte die erste Halbzeit schwachen Landesliga-Fußball. Bei beiden Mannschaften war das Spiel geprägt von vielen Fehlern. Echte Torgefahr gab es kaum, die Kehlener hatten überhaupt keine gefährliche Offensivaktion. Auf Biberacher Seite reichte es immerhin in der zwölften Minute zu einem Aufreger, als Treske eine Hereingabe von links knapp verpasste. Außerdem köpfte Raphael Geiger in der 15. Minute nach einem Eckball freistehend vorbei. Die Biberacher hatten als Favorit optische Vorteile, das Spiel in die Spitze funktionierte aber lange Zeit nicht – bis zur 41. Minute: Da gelangte der Ball zu Ruben Grundei auf der rechten Seite und dessen scharfe Hereingabe verwertete Treske im Zentrum eiskalt. Jetzt wackelten die Kehlener bedenklich, Geiger traf für Biberach noch den Pfosten.

Der SVK startete druckvoller in Halbzeit zwei. David Bernhard setzte in der 58. Minute nach der ersten wirklich gelungenen Kombination das erste Ausrufezeichen, sein Abschluss ging aber übers Tor. Das brachte auch an der Seitenlinie Bewegung, wo Kehlener Legenden das zehnjährige Bestehen ihrer Bezirksligameisterschaft von 2011 feierten. Der jüngere der beiden Bernhard-Brüder ist der letzte der Legenden, der noch spielt. Den Ausgleich machte aber ein anderer: In der 70. Minute zeigte Marko Föger seine Qualität als Torjäger. Vorher hatte er zwar viel gearbeitet, aber nicht ein verwertbares Zuspiel bekommen. Als Martin Schreiner von links nach innen passte, war Föger aber da.

Dass die Kehlener den einen – ihren fünften – Punkt gegen das Topteam aus Biberach festhalten konnten, lag auch an ihrem Torhüter Patrick Benz. Seine herausragende Parade hatte Benz in der 73. Minute, als er die Hand gerade noch an einen Schuss von Robin Biesinger brachte – aber auch sonst entschärfte der SVK-Keeper alles, was auf seinen Kasten kam. Auf der anderen Seite hatte Biberach den verletzungsbedingten Ausfall von Kapitän Fabian Scheffold und nach einem taktischen Foul an Kehlens André Stetter die Gelb-Rote Karte für Verteidiger Niklas Lulei zu verkraften.

„Durch die Unterzahl haben wir uns selbst geschwächt“, meinte Biberachs Spielertrainer Florian Treske zu den Gründen, warum sein Team die 1:0-Führung aus der Hand gegeben hat. „Außerdem haben uns die Kehlener über die Zweikämpfe alles abverlangt und sie hatten einen starken Torhüter.“

„Was ist schon ein Tor Rückstand?“, mit dieser einfachen Rechnung hatte Kehlens Trainer Tobias Ullrich seinem Team in der Pause Mut für die zweiten 45 Minuten gemacht. Und siehe da: Sein Team nahm das Herz in die Hand. „So richtig erklären, warum die Köpfe in Halbzeit eins noch nicht frei waren, kann ich nicht.“ Auf jeden Fall sieht Ullrich sein Team im Aufwärtstrend: „Wir haben wie gegen Laupheim gezeigt, dass wir ein 0:1 noch drehen können.“