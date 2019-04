Mit warmen Farben ist der Frühling in das Ravensburger Café L’Arte eingezogen. Die Ausstellung „Mensch und Tier“ der Kreativwerkstatt Rosenharz der Stiftung Liebenau wurde vor Kurzem feierlich eröffnet. Die Bilder sind bis Pfingstsonntag, 9. Juni, im Cafè in der Roßbachstraße 10 in Ravensburg zu sehen. Mittelpunkt der Vernissage war Renate Hoffmann. Die Künstlerin der Kreativwerkstatt malt ähnlich wie Picasso – erschafft klare Strukturen in einem Strich, heißt es in einer Mitteilung der Stiftung Liebenau.

Die klaren Figuren von Renate Hoffmann laden ein, vermitteln liebevolle Anwesenheit in sonnenwarmen Farben. Im Dialog mit Kunsttherapeutin Irmgard Stegmann orientierte sich die Frau mit Behinderung in ihrer Welt. Lange malte sie nur eine Figur. Dann wurden es zwei: „Erika und Martin“. Es sind freie Menschen, ohne Vorbehalte. Als wäre das Leben ein Ankommen, eine Einladung: „Hier kann ich sein. Hier darfst du sein.“ Immer braucht es den anderen.

Die Bilder von Renate Hoffmann sind Gemeinschaftswerke, ein Miteinander von Künstlern der Kreativwerkstatt. Ausdauernd die einen, die mit starken Farben den Hintergrund gestalten, präzise die anderen, die mit gefühlvoller Hand ihre Figuren ausmalen. Da gibt es keine Schemata. Die Bilder der Ausstellung „Mensch und Tier“ sind zärtlicher Natur. Der gelbe Hund hüllt den Betrachter in das helle Licht der Frühlingssonne. Die Elefanten im warmen karminrot versprühen Authentizität. Sie berühren die Herzen der Besucher.

„Ihre Figuren sind unverfälscht, ohne zu hinterfragen: Wie sehe ich aus? Was mache ich falsch? Wie komme ich an.“ Albert-Jan Brunzema, Leitung Arbeitsbereich Rosenharz, kennt Renate Hoffmann und weiß: „Es braucht viel Fingerspitzengefühl, um ihre Fähigkeiten zu erkennen und sie ihr zu entlocken.“ 15 Menschen mit Behinderung werden in der Kreativwerkstatt betreut und begleitet. Albert-Jan Brunzema würdigte in seiner Laudatio das Team der Kreativwerkstatt, „Menschen wie Renate Hoffmann in genialen Momenten zu erreichen und abzuholen“. Inmitten zahlreicher Besucher umrahmten Roland Klugger am Akkordeon und Klaus Bermetz am Kontrabass die Vernissage mit Jazzmelodien für Augen, Ohren und Herz.