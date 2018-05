Kita und Asylunterkunft: Standorte in Buch im Visier

Die Bewohner der 35 neuen Reihenhäuser im Jasminweg sind noch nicht eingezogen, sofern sie die Bürgerinformation am Donnerstagabend besucht haben, wissen sie aber um ihre künftigen Nachbarn im Norden und Süden. Vor knapp 100 Zuhörern in Brochenzells Humpishalle informierte die Verwaltungsspitze um Bürgermeisterin Elisabeth Kugel darüber, wo die notwendige neue Kindertagesstätte und wo die Anschlussunterbringung für Flüchtlinge geplant sind.

Wenn in den nächsten Tagen keine aussichtsreichen Alternativangebote eingehen, skizzierte Kugel als weiteren Weg, werde der Vorschlag von Gemeinderat und Verwaltung in der Ratssitzung am 16. Mai beraten und gegebenenfalls beschlossen.

Die erste Bürgerinformation unter Federführung von Elisabeth Kugel hatte offiziell „Integration und Anschlussunterbringung von Flüchtlingen“ zum Thema. „Verwaltung und Gemeinderat legen heute die Karten auf den Tisch“, kündigte die Bürgermeisterin in der Vorrede an – als Ergebnis einer intensiven Vorarbeit und „bevor verbindliche Beschlüsse gefasst werden“.

„Erheblichen Nachholbedarf“ machte sie für Meckenbeuren aus, „was die Anschlussunterbringung von Geflüchteten angeht“ – bereits 2016/17 seien die Quoten nicht erfüllt worden (freilich zu Zeiten, da man sich mit Notunterkünften „sehr engagiert“ habe).

205 Plätze statt 100

In Zahlen: In Meckenbeuren leben derzeit 100 Geflüchtete. Um die Quote – vorgegeben durch den „Königsteiner Schlüssel“ und die Bevölkerungszahl – zu erfüllen, sind 205 Plätze nötig. Fehlen 105 – mit 120 sieht sich die Gemeinde auf der sicheren Seite. Rund 45 werden ja in Kürze in der Zollernstraße in Brochenzell bezugsfertig – anrechnen lassen sich nur etwa 30, da die restlichen 15 Plätze von vor Ort befindlichen Asylbewerbern belegt werden, da bestehende Mietverträge teils auslaufen.

Macht 90.

In einem Haus in Brochenzell konnten zwei Wohnungen angemietet werden. Ab Mai sollen dort zehn Personen unterkommen. Macht 80.

Für einen Neubau fassen Verwaltung und Gemeinderat den Standort im Hibiskusweg in Buch ins Auge. Maximal 45 Personen sollen hier Unterkunft haben – also in etwa die gleiche Größenordnung wie in Brochenzell. Das Grundstück (Baufeldgröße 270 Quadratmeter) befindet sich am Ende der neuen Erschließungsstraße, in Nachbarschaft zum ehemaligen Hotel Waldblick, aber ohne Anbindung an die Wiesentalstraße.

Macht 35.

Die aktuelle Situation hatten die Integrationsbeauftragte Julia Frey („verfolgen bewusst das Konzept der dezentralen Unterbringung“) und Bernadette Pahn geschildert. Die Ordnungsamtsleiterin ging auf die Sondergruppe der Umas (unbegleitete minderjährige Ausländer: derzeit 21 vor Ort) und die Gemeinschaftsunterkünfte ein. „Aktuell ist der Bedarf des Landkreises im GU-Bereich mit den bestehenden Standorten gedeckt“, erklärte Pahn.

Was die Hoffnung nährt, dass die Unterkunft in Gerbertshaus (ehemalige evangelische Kirche, von der Gemeinde an den Kreis vermietet) mittelfristig als AU zur Verfügung steht. Dies als eine von drei Optionen, um besagte Lücke von 35 Plätzen zu schließen – neben dem unveränderten Ansatz der Gemeinde, für die Unterbringung von Geflüchteten Immobilien zu mieten oder kaufen.

Klappt beides nicht und Meckenbeuren hätte weitere Flüchtlinge aufzunehmen, „müsste erneut über den Bau einer weiteren Unterkunft für die AU nachgedacht werden“, fasste Kugel zusammen, die generell appellierte: „Geben wir den Flüchtlingen, geben wir uns eine Chance.“

Bezahlbarer Wohnraum inklusive

Eine andere Aufgabe der Gemeinde rückte die Bürgermeisterin in den Fokus – „eine weitere Kindertagesstätte für mindestens drei Gruppen zu schaffen“. Wohnortnah soll sie liegen zu den Neubaugebieten „Selbi“ und „Jasminweg“ – und das tut sie. Hinterm Haus Hauptstraße 105 besitzt die Gemeinde ein Eckgrundstück (Baufeld: 900 Quadratmeter). Mehrstöckig sollen hier neben der Kindertagesstätte eine eventuelle gewerbliche Nutzung und der Bau von bezahlbarem Wohnraum kommen.

Aufs Prozedere und die Filter bei der Standortsuche ging Bauamtsleiter Elmar Skurka ein – schließlich hat die Gemeinde rund 1000 Grundstücke in ihrem Besitz, von denen 600 eine ausreichende Größe (über 500 Quadratmeter) aufgewiesen hätten.

In der Fragerunde gab es mehr als zehn Wortmeldungen – vor allem das Wann und Wie der Belegung in Brochenzell interessierte, aber auch die Gründe für die zwei Standorte in Buch wurden hinterfragt.

Kommentar

Gutes bewahren – wie die dezentrale Unterbringung

Von Roland Weiß

Mit der ersten Bürgerinformation unter Elisabeth Kugels Regie ist nach 120 Tagen Amtszeit eine erste Einordnung an der Zeit - zumal die Bürgermeisterin selbst den Vergleich heranzog: „Sie sehen, ich halte Wort“. Was sich auf „mehr Gespräche, mehr Dialog“ bezog.

Ja – Elisabeth Kugel hat Wort gehalten. Sie hat den Bürgern ein Forum gegeben, sich zu informieren, Fragen zu stellen, Vorschläge zu machen. Ein neues Format wurde damit nicht erfunden, vielmehr ein vorhandenes (zuletzt 2016) verfeinert. Dies ist durchaus gelungen: Der Ablauf hatte Struktur (gut: die Fragerunde nach einer Pause), die Informationen waren verständlich aufbereitet und wurden kompetent im Team präsentiert.

Weiterer Pluspunkt: Den Abend über konnten Anregungen oder Fragen auch schriftlich in einer Box abgegeben werden – die Hemmschwelle, sich zu äußern, war somit gesenkt.

Aber: Eine Bürgerbeteiligung war es nicht, das hatte Kugel ihren Ausführungen vorausgeschickt. Der Grund: Es fehlten gleichwertige Alternativen zu dem, was die Verwaltung präsentierte.

Soweit also alles gut? Nicht ganz – störten doch zwei „Nebengeräusche“: Das eine kam vom Termin, der nicht nur mit dem schon lange bekannten CDU-Stammtisch kollidierte. Er lag zudem so, dass zwei wichtige Mitarbeiter im Bereich Integration verhindert waren.

Dass gleich noch der Standort für die neu zu bauende Kita präsentiert wurde, schafft Sicherheit (und lag inhaltlich nahe), kam aber unverhofft und unangekündigt.

Abseits all dessen inhaltlich erfreulich: Auch unter Elisabeth Kugel legt Meckenbeuren den Fokus auf die dezentrale Unterbringung. Obschon dies größeren Aufwand bedeutet: Die Chancen für wahre Integration steigen damit.