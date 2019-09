Kita Liebenau und Volksbank von Staatssekretärin geehrt

Im Frühjahr hat die Volksbank Friedrichshafen-Tettnang ein nachhaltiges Projekt umgesetzt. Nun wurde dieses von Staatssekretärin Friedlinde Gurr-Hirsch geehrt. Das berichtet die Volksbank in einer Pressemitteilung.

Bei dem Projekt erhielten 35 Kindergärten und 23 Schulen aus der Bodenseeregion einen Bausatz für ein Hochbeet sowie Erde und Samen. Initiiert wurde das Projekt in Zusammenarbeit des Gewinnsparvereins der Volks- und Raiffeisenbanken in Baden-Württemberg sowie dem Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz. Deren Vertreterin, Staatssekretärin Friedlinde Gurr-Hirsch, ehrte in der vergangenen Woche nun fünf ausgewählte Projekte im Rahmen einer Preisverleihung auf der Landesgartenschau in Schwäbisch-Gmünd.

Die Kindergärten und Schulen konnten sich mit einem Bild oder Beitrag bewerben. Die besten Beiträge wurden nun ausgewählt und erhielten nun eine Spende in Höhe von 1000 Euro. Darunter befand sich auch die Kindertageseinrichtung in Meckenbeuren-Liebenau. Zusammen mit dem Vertreter der Volksbank wurde nun feierlich der Scheck überreicht. Der Geldbetrag wird für die Spielzeug-Ausstattung der Kita, aber auch für Saatgut für das neue Hochbeet verwendet.