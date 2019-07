Eine 69-jährige Mitarbeiterin einer Pflegeeinrichtung in der Siggenweiler Straße hat sich am Mittwochvormittag gegen 6 Uhr bei einem Unfall auf dem Betriebsgelände leichte Verletzungen im Kopf- und Gesichtsbereich zugezogen. Die Frau schob laut Polizeibericht im Bereich einer Anlieferzone einen Transportwagen mit darauf gestapelten Bäckerkisten. Ein 38-jähriger Autofahrer fuhr rückwärts in den Lieferbereich und übersah dabei die 69-Jährige. Er kollidierte mit dem Rollwagen, woraufhin die Kisten herunterfielen und die Frau im Kopfbereich trafen. Die Mitarbeiterin musste sich in ambulante ärztliche Behandlung begeben, am Auto des Unfallverursachers entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro, schreibt die Polizei.