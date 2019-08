Kirchengemeinde St. Verena Kehlen feiert ihre Kirchenpatronin

Der erste Sonntag im September ist in Kehlens Kirchengemeinde immer für die Kirchenpatronin, die Heilige Verena, reserviert und für ein schönes Fest, das die ganze Gemeinde zusammenkommen lässt. Bei der Musikkapelle Kehlen ist dieser Tag fest im Terminkalender verankert und auch bei den Vereinen. Unter neuer Leitung versammelt sich der Kirchenchor zum Festgottesdienst und hat sich Sänger aus der ganzen Seelsorgeeinheit eingeladen.

Darauf darf sich die ganze Gemeinde freuen und Kehlens Sänger und Sängerinnen sind froh, dass sie den Cellisten und Komponisten Christoph Theinert als neuen Chorleiter gewinnen konnten. „Das sichert den Fortbestand des Chores“, weiß die Vorsitzende Margrit Stoppel, die sich freut, „dass es weiter geht“. Seit 125 Jahren wird der Chor in den Geschichtsbüchern der Kirchengemeinde erwähnt und es war undenkbar, dass es einen solchen in Kehlen nicht mehr geben sollte. Denn zum leidenschaftlichen Singen in Kehlen gehört auch immer das Beisammensein, das keiner missen will.

Gemeinsam mit Sängern der ganzen Seelsorgeeinheit treten sie am kommenden Sonntag beim Festgottesdienst zu Ehren der Heiligen Verena an und singen die „Missa Brevis Nr. 7 in C“ von Charles Gounod. Einer Messe, „die gut ins Ohr geht“, wie Margrit Stoppel versichert und Margret Baumann spielt die Orgel dazu. Gounod schrieb die Messe im Alter von 72 Jahren. Der große Opernkomponist widmete sich im Alter immer mehr der Kirchenmusik und kleinen Besetzungen, die den Geist großer Opernorchester aber nicht vermissen ließen. Da wird schon der Gottesdienst mit Pfarrer Josef Scherer zum herrlichen Fest für die Heilige Verena und gleich danach geht es weiter im Gemeindehaus nebenan.

Dort sorgt der Kirchengemeinderat von St. Verena in bewährter Weise für seine Gäste und die Musikkapelle aus Kehlen spielt zum Frühschoppen auf unter der Leitung von Wolfgang Schuler. Aber erst, nachdem Josef Sonntag die Fahnenabordnungen der Kehlener Vereine zum Feiern abtreten lässt.