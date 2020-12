Kirchengemeinde St. Maria ehrt ihre Chormitglieder

Die Vorstandschaft des Kirchenchores St. Maria hatte sich vorgenommen – trotz Corona-Zeit – dieses Jahr im Rahmen einer Messfeier zum Cäcilientag die Jubilare zu ehren. Laut einer Pressemitteilung der St. Maria-Gemeinde freut sich der Chor sehr, dass er „Altgediente“ und auch „Junge“ beglückwünschen kann.

Pfarrer Scherer konnte demnach die Urkunden überreichen an: Willi Meschenmoser für 65 Jahre, Veronika Thiel für 50 Jahre, Heinrich Hahn für 40 Jahre, Maria Ingenpass für 25 Jahre sowie Gabi Elle und Claudia Podiebrad für je 20 Jahre. Für die vielen Jahre, die sie in Sachen Kirchenmusik engagiert sind, wurde den Jubilaren ein ganz herzlicher Dank ausgesprochen und ein Geschenk übergeben.

Durch das Singen bereichern sie die Gottesdienste, heißt es vonseiten der Gemeinde. Insgesamt 220 Jahre Singen, immer in die Proben kommen und sich die Zeit dazu einzuteilen, sich am Gesang zu erfreuen und Alltagskraft daraus zu schöpfen, das ist wirklich eine Lebensleistung, meinte Vorstand Manfred Keckeisen. Mit dieser Einstellung erfreuen die Sänger auch die Werktags- und Sonntags-Christen, zu einem Fest darf die Kirchenmusik als Rahmen nicht fehlen, erklärte er. In diesem Jahr hat sich durch Corona indes einiges geändert. So musste das Chorsingen bereits bei der ersten Welle abgesagt werden. Es konnte keine Jahresversammlung abgehalten werden und ab September mussten die Probenabende wieder eingestellt werden.

Vorher wurde das Singen in kleinen Gruppen organisiert, mal die Frauen, mal die Männer. Bei den Frauen hat die Chorleiterin Susanne Brugger die Sängerinnen aufgerufen, bei den Männern tat dies Roman Halder. Beiden wurde herzlich gedankt. Damit möglichst alle in dieser Krisenzeit durchhalten und in die Zukunft schauen, hat Vorstand Keckeisen noch den Brief des Cäcilienverbandes, von Diözesanpräses Thomas Steiger, verlesen: Es ist ihm demnach wichtig, weiterhin das Miteinander zu pflegen und Hoffnung auf das neue Jahr zu setzen.