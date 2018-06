Kirchenchor St. Maria erkundet Biberach

Biberach an der Riß ist das diesjährige Ausflugsziel des Kirchenchors St. Maria Meckenbeuren gewesen. Beeindrucken ließen sich die Chormitglieder dabei von den gut erhaltenen prächtigen Kaufmannshäuser, den Türmen und Toren der ehemaligen Reichsstadt. Stadtführer Markus Pflug hatte mit einer profunden Auswahl der Sehenswürdigkeiten das Seine zum Gelingen des Ausfluges beigetragen. So ging es vom Hospital zum Heiligen Geist über den Marktplatz zur Stadtpfarrkirche St. Martin. Der markante gotische Sakralbau wird seit 1548 von beiden Konfessionen genutzt und ist so eine der ältesten simultanen Kirchen Deutschlands. Nach der Mittagspause pilgerte die Meckenbeurer Gruppe vorbei am berühmten Weißen Turm hinauf zum Gigelberg. 1484 als Wach- und Wehrturm erbaut wurden dort im 19. Jahrhundert Gefängniszellen eingebaut, die der berüchtigten Räuberbande des Schwarzen Veri dienten. Nach einer gemütlichen Kaffeepause und einem stärkendem Vesper ging es mit der Schwäb´sche Eisenbahn wieder zurück nach Meckenbeuren. Foto: Roman Halder (gä)