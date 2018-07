Kirchenchor St. Jakobus macht Ausflug nach Füssen

Die Sänger des Kirchenchors St. Jakobus Brochenzell haben Füssen besucht. Bei einer Stadtführung lernten die Brochenzeller die Stadtgeschichte Füssens kennen, die bis ins Römerreich zurückreicht. In seiner Blütezeit soll Kaiser Maximilian auf seinen Reisen 40-mal mit seinem riesigen Gefolge in Füssen geweilt haben, was auch zum Wohlstand der Bürger beigetragen habe . Einen besonderen Namen machte sich Füssen durch die hohe Kunst des Lauten- und Geigenbaus mit der ersten Lautenmacherzunft Europas. Heute genießt die Stadt ihre Bekanntschaft durch die Nähe zu den Königschlössern König Ludwigs. Herrliche Bürgerhäuser, ein schöner Ausblick auf Schloss und Kloster oder auch der Blick auf das grüne Wasser des Lechs beeindruckten die Sänger. Das Fazit des Chors: Es war ein „herrlicher Ausflugtag“. Foto: Kirchenchor