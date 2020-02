Kirchenchor St. Jakobus Brochenzell ehrt Mitglieder

Bei der jüngst stattgefundenen Hauptversammlung des Kirchenchores St. Jakobus Brochenzell fanden auch die Ehrungen langjähriger Chormitglieder statt. Präses Josef Scherer überreichte dem Ehepaar Gertrud und Hubert Abt für jeweils 65 Jahre Chorgesang im Kirchenchor St. Jakobus Brochenzell die Ehrenbriefe des Bischofs und des Cäcilienverbandes. Sein Dank galt laut Eigenbericht insbesondere ihrem beispiellosen Probenbesuch und zuverlässigen Einsatz über all die Jahre. Mit ihren hervorragenden und sicheren Stimmen gaben sie über viele Jahre in ihren Registern den Ton an. Ein besonderer Dank galt dem Ehepaar Abt auch für ihre früheren Tätigkeiten bei der Bewirtung des Gemeindehauses oder wenn es sonst etwas in und um die Kirche zu schaffen gab.