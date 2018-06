Kirchen und Kommune gründen Kinderchor Meckenbeuren mit Chorleiterin Elisabeth Hässler

Die Rahmenbedingungen sind gut abgesteckt, die Trägerschaft steht - der Startschuss für den Kinderchor Meckenbeuren kann fallen. Dies soll am 19. Februar geschehen, wenn alle am Singen interessierten acht- bis zwölfjährigen Kinder der Gesamtgemeinde Meckenbeuren zu einem „Ersten Treffen und Kennenlernen“ mit der künftigen Chorleiterin Elisabeth Hässler eingeladen sind.

Die ersten Gedanken an einen Kinderchor und erste gesonnene Fäden dazu gab es bereits 2008, so Pfarrer Josef Scherer im Pressegespräch mit der SZ. „Ziel dabei war und ist es, möglichst allen Kindern der Gemeinde, die ‚Lust auf Musik haben und gerne singen‘, die Möglichkeit zum Singen im Chor zu bieten.“ Der Leiter der Musikschule, Jörg Scheide, sieht Meckenbeuren mit Chören durchaus gut bestückt, doch fehle es überall deutlich an Nachwuchs. Genau dieses Problem soll mit einem flächendeckenden Kinderchor Meckenbeuren mit angegangen und zumindest gemildert werden.

Bereits 2011 hatten die drei Kirchengemeinden der Seelsorgeeinheit, die evangelische Gemeinde sowie die Gemeinde Meckenbeuren einen Kooperationsvertrag geschlossen. Durch diese breit angelegte Trägerschaft sieht Scheide vor allem auch garantiert, dass der künftige Kinderchor professionell geführt und in die Musikschule mit eingebunden werden kann. Für die Kirchengemeinden ist der Chor neben dem Angebot zur „Freude am Singen“ ein willkommener und wichtiger Baustein kirchlicher Jugendarbeit.

„Es war schwierig, jemanden für die Leitung des Kinderchores zu finden, doch um so glücklicher sind wir nun“, leitete Pfarrerin Dr. Christiane Kohler-Weiß zur Vorstellung der designierten Chorleiterin Elisabeth Hässler über. Die C-Kirchenmusikerin und engagierte Organistin aus Immenstaad leitete bislang den Kinderchor der Musikschule Friedrichshafen. Es mache ihr sehr viel Freude, mit Kindern zu arbeiten, betonte sie im Blick auf ihre neue Aufgabe in Meckenbeuren. Dabei wisse sie sehr wohl, dass die Kinder „mit viel Geduld begleitet werden und ein Erfolg zielstrebig erarbeitet werden müsse“. In der Zusammenarbeit mit der Musikschule sieht die Chorleiterin einige Synergieeffekte, so der Einsatz von Instrumentalisten bei Aufführungen. Durch die breit angelegte Trägerschaft verspricht sich Hässler zudem einen guten Zulauf und so „freut sie sich riesig“ zusammen mit den fünf Trägern auf den Start am 19. Februar im evangelischen Gemeindehaus in Meckenbeuren. Dort werden denn auch jeweils dienstags die Chorproben stattfinden. Langfristig geplant sind Chorauftritte im weltlichen wie kirchlichen Bereich. „Toll, dass alle vier Meckenbeurer Kirchengemeinden und die Kommune in diesem Projekt zusammenfinden“, freut sich auch Hauptamtsleiter Georg Schellinger und hofft, wie alle Vertreter der Trägerschaft, auf einen nachhaltig guten Start im Februar. Eingeladen sind Kinder zwischen acht und zwölf Jahren. Das erste Treffen findet am 19. Februar 15.30 Uhr bis 17.00 Uhr im Evangelischen Gemeindehaus Meckenbeuren statt.