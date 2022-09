Anmeldung bis Donnerstag, 22. September, an Martina Jäger an

Der VfL Brochenzell bietet für Kinder, die nach 2016 geboren wurden, ab Donnerstag, 15. September, Kinderturnen an. Los geht es um 16 Uhr in der Humpishalle in Brochenzell. Die Kinder können an Klein- und Großgeräten turnen und spielen. Ziel sei es, so der Verein in einer Mitteilung, die Bewegungsfähigkeit, Körperwahrnehmung, sowie Konzentration, Ausdauer und das Sozialverhalten der Kinder zu fördern.