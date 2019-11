Kindertheater, Bilderbuchkino und Basteln

Auf ein besinnliches wie abwechslungsreiches Vorweihnachtsprogramm in ihren Räumlichkeiten im Rathaus weist die Meckenbeurer Gemeindebücherei hin.

Am Dienstag, 3. Dezember, und am Donnerstag, 12. Dezember, gibt es jeweils um 16 Uhr das Kamishibai Erzähltheater „Das Tannenbäumchen“. Angesprochen fühlen dürfen sich alle ab vier Jahren, auch vom anschließendem Basteln.

Alle Vorschüler in Meckenbeuren sind dann am Mittwoch, 4. Dezember, um 9 Uhr zum Figurentheater „Ritter Rost feiert Weihnachten“ eingeladen, das vom Theater „Mensch, Puppe!“ im Kulturschuppen präsentiert wird.

Das musikalische Bilderbuchkino „Die Schnecke und die Violine“ lockt am Freitag, 13. Dezember, um 16 Uhr alle Kinder ab fünf Jahren in die Gemeindebücherei ins Rathaus. Im Anschluss wird – wie schon im vergangenen Jahr – das Cello-Ensemble Meckenbeuren ein weihnachtliches Programm zum Besten geben, kündigt das Bücherei-Team an.

In der Woche vor den Weihnachtsferien lesen dann die Lesepatinnen am Dienstag, 17. Dezember, und am Donnerstag, 19. Dezember, jeweils um 16 Uhr aus weihnachtlichen Bilderbüchern vor.

Brigitta Kühnle stimmt so die Fünf- und Sechsjährigen auf die Weihnachtszeit ein, Sigi Brungs tut dies für die Drei- und Vierjährigen. Außerdem können alle Kinder im Advent während der Öffnungszeiten wieder fleißig in der Bücherei basteln – auch dazu wird herzlich eingeladen.