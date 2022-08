Kinderkleidung bei Babybasar in Brochenzell kaufen

In der Humpishalle in Meckenbeuren-Brochenzell findet am Sonntag, 18. September, wieder ein Flohmarkt „Rund ums Kind“ statt. Von 14 bis 16 Uhr – Einlass für Schwangere mit Mutterpass und einer Begleitperson ist bereits ab 13.30 Uhr möglich – werden Kinder- und Schwangerschaftsbekleidung, Spielsachen, Babyausstattung, Fahrzeuge und vieles mehr angeboten. Es gibt diesmal kein Kuchenbuffet. Die Tischreservierung erfolgt ab Samstag, 3. September, ab 8 Uhr per E-Mail an tischvergabe.bz@icloud.com. Die Tischgebühr beträgt acht Euro. Weitere Informationen unter basarteam-brochenzell.jimdo.com.