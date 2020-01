Kinderkleiderflohmarkt in Kehlen am 7. März

Der große Kinderkleiderflohmarkt in Kehlen findet in diesem Frühjahr am Samstag, 7. März, in der Zeit von 13.30 bis 15.30 Uhr in der Karl-Brugger-Halle statt. Der Einlass ist Schwangeren mit einem gültigen Mutterpass bereits ab 13 Uhr gestattet. Angeboten werden wieder Frühjahr- und Sommerkleidung für Kinder bis Größe 176, Spielsachen und Bücher, Umstandskleidung, Kinderwagen, Autositze, Kinderfahrzeuge und vieles mehr. Eine Umkleidemöglichkeit ist in der Karl-Brugger-Halle vorhanden. Für Verpflegung der Besucher wird bei der traditionsreichen Veranstaltung mit einem großen Kuchenbuffet sowie mit Kaffee und Kaltgetränken gesorgt, darauf weist das Flohmarktteam hin. Weitere Informationen und Verkäufernummern gibt es ab Freitag, 31. Januar, unter der Mailadresse kinderkleider-flohmarkt@web.de. Foto: sza