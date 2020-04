Kindergartenbetrieb in Meckenbeuren auf Sparflamme

Das Corona-Virus ist das alles bestimmende Thema. Seit Mitte März hat es auch den regulären Betrieb in den Kindertagesstätten und Schulen ausgehebelt. Seither gibt es Notgruppen, doch wer diese nicht in Anspruch nimmt, kümmert sich selbst um seinen Nachwuchs. Was finanzielle Folgen hat.

Hat sich doch auch die Gemeinde Meckenbeuren entschlossen, im April weder Betreuungs- noch Essensgebühren von den Eltern für Krippe, Kindergarten oder Schule zu verlangen. Ein Betrag, der sich Kämmerer Simon Vallaster zufolge auf rund 58 000 Euro beläuft, auf den die Gemeinde damit verzichtet.

In Tettnang beläuft sich die Gesamtsumme auf rund 50 000 Euro, wobei Pressesprecherin Judith Maier hinzufügt, dass diese Zahl bislang nur auf den Zahlen der städtischen Kindergärten basiere. Die Gesamtrechnung der kirchlichen Träger bekomme die Tettnanger Verwaltung erst zum Jahresende. „Wie hoch hier der Abmangel sein wird, wissen wir im Moment noch nicht. Aber wir setzen hier auf das Land, dass wir diese Gebühren wie angekündigt erstattet bekommen“, erklärt Judith Maier.

Ausgenommen von der Gebührenentlastung sind Familien, deren Kinder in der Notbetreuung untergebracht werden. Seit dem 17. März sind in der Schussengemeinde – genau wie in allen anderen Orten landesweit – die Krippen, Kitas und Schulen geschlossen, um einer Ausbreitung des Corona-Virus entgegenzuwirken. Bisher ist die Maßnahme bis zum 19. April befristet.

Um die Betreuung für Kinder ab dem Lebensalter von einem Jahr bis zur sechsten Klasse, deren Eltern in Berufen im Bereich der „kritischen Infrastruktur“ tätig sind, dennoch zu sichern, hat auch die Gemeinde Meckenbeuren eine Notbetreuung eingerichtet.

508 Plätze sind es der Statistik zufolge, die in den sieben Einrichtungen in der Gemeinde allein für Kindergartenkinder vorgehalten werden. Seit zwei Wochen läuft der Betrieb in den Einrichtungen auf Sparflamme: Im Kindergarten Liebenau werden derzeit zwei Kinder betreut, in Lochbrücke ein Kind, ebenfalls wie in der Grundschule Brochenzell.

Die Verwaltung habe mit deutlich mehr Kindern gerechnet, die in den Personenkreis fallen und damit auch das Betreuungsangebot in Anspruch nehmen könnten, bestätigt Meckenbeurens Hauptamtsleiter Jens Hulbert. Doch selbst in den großen Einrichtungen, wie etwa dem Bildungszentrum oder dem Kinderhaus Buch mit seinen elf Gruppen, habe es keine Anmeldung gegeben. Zudem sei auch keine Notbetreuung in den Osterferien notwendig.

„Dass es letztlich nur so wenige sind, hat uns überrascht – im positiven und im negativen Sinne. Im positiven Sinn, dass die Eltern doch so gut damit klargekommen sind und selbst Lösungen gefunden haben. Im negativen Sinne, dass die Kinder, die jetzt betreut werden, eine Individualbetreuung haben.“ Ein Umstand, der nicht ideal ist. Wie Hulbert erläutert, haben andere Kommunen, wie etwa Ravensburg, versucht, Kinder und Personal zusammenzulegen. Doch man sei auf große Widerstände gestoßen. „Dort hat es nicht gefruchtet." Auch deshalb wird Meckenbeuren die jetzige Konstellation beibehalten.

Von der Vollauslastung ist man damit weit entfernt – mit Folgen für das Personal. Ein Großteil der Lehrer ist zu Hause, versorgt die Schüler mobil mit Lernstoff.

Meckenbeurens Schulsozialarbeit hat auf den Internetseiten der Schule und der Gemeinde eine Kontaktnummer für Notfälle hinterlassen, so Hulbert. „Gleichzeitig versuchen wir über die Schulsozialarbeit hier aber auch proaktiv tätig zu werden, und gezielt den Kontakt zu Personen zu suchen.“ Es gehe darum, Vertrauensverhältnisse und Kontakte weiterhin zu pflegen, um weiterhin unterstützend tätig zu sein.

Während Sozialpädagogen und Lehrer damit weiter „im Dienst“ sind, ist das Bild bei den Erziehern nicht ganz so einheitlich: „Wir haben eine Teilung der Belegschaft durchgeführt und haben jetzt eine sogenannte Gesundheitsreserve eingeführt, damit wir eben nicht mit dem gesamten Personal zur gleichen Zeit in der Einrichtung sind“, erläutert Hulbert. Einer möglichen Ansteckung soll so entgegengewirkt werden. Auch das „Worst-Case-Szenario“, dass der Kindergartenbetrieb wieder starte und die Erzieher in Quarantäne sind, soll damit vermieden werden. „Von daher haben wir die Belegschaft getrennt. Wir sind da jetzt in einem Schichtbetrieb, und haben die Erzieher unter Fortzahlung der Bezüge freigestellt.“

Jene Erzieher, die in der Einrichtung sind, beschäftigen sich, so Hulbert, mit konzeptionellen Dingen, der Aufarbeitung von Rückständen, machen Dokumentationen, bereiten Elterngespräche vor. „Gleichzeitig werden aber auch Renovierungsarbeiten gemacht, die man sonst zu anderen Schließzeiten durchgeführt hätte.“ Im Kinderhaus Buch wurden etwa Gruppenräume gestrichen, Möbel verrückt, Böden verlegt. „Es werden Arbeiten erledigt, die unter anderen Umständen zum jetzigen Zeitpunkt nicht unbedingt durchgeführt werden könnten. „Wenn die Kinder dann wieder zurückkommen, können sie in eine rausgeputzte Einrichtung einziehen.“