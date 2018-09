Kindergarten-Übergangsgruppe kann im Bildungszentrum starten

Einig ist sich der Gemeinderat gewesen, wie es im Kindergartenjahr 2018/19 weiter gehen soll. Zumindest wurde die Fortschreibung der Bedarfsplanung ohne Gegenstimme angenommen. Spannend dabei: Ab Januar dürfte es aller Voraussicht nach eine Übergangslösung im Bildungszentrum geben.

Die war auch bereits im Raum gestanden, als der Verwaltungsausschuss im Juni die Planfortschreibung billigte – ein Votum, das der Gemeinderat in der Sitzung am Mittwoch bestätigte. Von einer „Dynamik“ hatte die SZ damals geschrieben – und wie die Gemeinde darauf reagieren will.

Was den Neubau im Jasminweg meint, der nun offenbar drei Kindergartengruppen und eine Krippengruppe beherbergen soll. Zumindest lässt sich dies einer Stellenausschreibung für „Erzieher/-innen oder Elementarpädagogen/-innen“ entnehmen, die sich auf der Homepage der Gemeinde befindet. In ihr wird Bezug genommen auf eine neu einzurichtende Kindergartengruppe, mit Arbeitsbeginn am 1. Januar 2019 oder früher. Darin heißt es: „Aufgrund des steigenden Bedarfs an Kindergartenplätzen plant die Gemeinde Meckenbeuren den Bau einer neuen Kindertageseinrichtung mit voraussichtlich drei Kindergartengruppen und einer Krippengruppe. Ab Januar 2019 ist bereits der Bedarf für eine Gruppe gegeben, die für eine Übergangszeit in unmittelbarer Nachbarschaft zum Kinderhaus Buch als Außengruppe in separaten Räumlichkeiten im Bildungszentrum Meckenbeuren neu eingerichtet wird. Je nach Eintrittsdatum besteht die Möglichkeit, an der Konzeption und Einrichtung für die neue Gruppe mitzuarbeiten.“

Wie Jeanette Peter (zuständig für Kindertageseinrichtungen) im Rat erklärte, werden auf 2019 hin 17 Kindergartenplätze fehlen, sodass die Übergangsgruppe installiert werden muss. Letzte Gespräche laufen, doch lautet ihre positive Botschaft: „Wir sind fündig geworden.“ Was ihr ob der schnellen Lösung ein Lob durch Anita Scheibitz (CDU) einbrachte.

Wann der Neubau im Jasminweg nutzbar sein kann, ließ sich trotz Nachfrage aus Ratsreihen nicht jahresgenau festlegen. Derzeit wird am Konzept für die Einrichtung gearbeitet – steht dieses, kann die bauliche Seite in Angriff genommen werden. „Das sind nicht nur ein paar Monate“, musste Bauamtsleiter Elmar Skurka im Ungefähren bleiben.

BUS-Rätin Annette Mayer hatte zuvor dafür plädiert, dass der Neubau im Jasminweg „so schnell als möglich“ vonstatten geht – und dass er eventuell größer als bisher geplant ausfallen sollte. „Ich halte die Situation für prekärer als gedacht“, äußerte sie ihre Sorgen.

In der Verwaltungsvorlage waren noch die Zahlen aus der Juni-Sitzung enthalten – was für Nachfragen aus Ratsreihen sorgte. Jeanette Peter nannte hierzu den verhältnismäßig hohen Aufwand, der hinter einer Aktualisierung und Darstellung nach nur drei Monaten gesteckt hätte – und konnte darauf verweisen: „Wir sind auf dem richtigen Weg.“ Was die Stichhaltigkeit der Zahlen meinte: Im Krippenbereich blieben sie stabill – bei 360 zum 1. März und nun 356 zum 1. September.

BLICK:

Grundsätzliche Überlegungen zur Kinderbetreuung gab unter diesem Tagesordnungspunkt Eugen Lehle preis. Der Rat aus Reihen der Freien Wähler nannte es eine „kleine Katastrophe“, dass Kinder im Alter von einem oder zwei Jahren „in fremde Hände“ gegeben werden und irgendwann „Mama“ zur Erzieherin sagen. In seinen Überlegungen sinnierte Lehle, was passiere, wenn man den Frauen das Geld (aus den Investitionen in die Kitas?) gebe, damit sie zu Hause bleiben können und nicht arbeiten gehen müssen.

In einer Antwort darauf betonte Bürgermeisterin Elisabeth Kugel: „Jeder hat das Recht auf seine Meinung.“ Allerdings hob sie zugleich die Bedeutung des breit gefächerten Angebots hervor, das die Gemeinde in puncto Kinderbetreuung vorhalte. Auch Ingrid Sauter (SPD) nahm auf Lehle Bezug: Sie hob hervor, dass es eine freie und freiwillige Entscheidung der Frauen und Familien sei, ob jemand arbeiten gehe und dass dies nicht mit der DDR vergleichbar sei, die Lehle ebenfalls erwähnt hatte.