Kinderball der Hangenweible füllt Bürgersaal in Kehlen

Zum neunten Mal haben Meckenbeurens Hangenweible am Gumpigen zum Kinderball eingeladen und damit im Bürgersaal des Dorfgemeinschaftshauses Kehlen für ein „volles Haus“ gesorgt. „Unser Hangenweible isch weg“ – dem Motto des Nachmittags begegneten die Kinder mit einer gewissenhaften Suche, die sie durch etliche Spiele und den Nachmittag führte.

Puzzleteil um Puzzleteil ließ sich von Spiel zu Spiel (wie der „Reise nach Jerusalem“ in der Hangenweible-Edition) gewinnen, sodass am Ende der Spurensuche klar war: Das Hangenweible hatte sich beim Glücksrad versteckt, das es dann natürlich fleißig zu drehen galt.

Auch der Seehasen- Spielmannszug schaut vorbei

Viola Heim gab dabei als Moderatorin und „Sherlock Holmes“ so manch wichtigen Tipp. Als eine der Stützen des Kinderballs ist sie ebenso wenig wegzudenken, wie Melanie Lohr-Hofmann, bei der die Fäden der Organisation zusammenlaufen.

Nicht zu kurz kamen Musik und Tanz. Für Erstere sorgte als DJ der Hangenweible-Zunftmeister Michael Dreher. Gern gehört: der Seehasen-Spielmannszug aus Friedrichshafen, der ebenso für eine Einlage gut war, wie zwei Mädchengruppen. Tolle Tänze boten zum einen ein Ensemble der Jugendkunstschule sowie der Jazz Dance Tettnang. Zu den Angeboten, mit denen die Narrenzunft Hangenweible lockte, gehörten zudem eine Bastelecke und die Gelegenheit, sich schminken zu lassen.

Unterwegs sind die Hangenweible am Freitag in Vogt, am Samstagnachmittag in Friedrichshafen sowie abends in Kehlen (Einspringen beim Weiberball), am Sonntag in Brochenzell, am Montag beim Nachtumzug in Ettringen sowie am Dienstag in Tettnang (mit Abschluss in der „Schöre“ in Dietmannsweiler).