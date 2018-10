Kinder lernen den Vogeljungen kennen

Zur Autorenlesung anlässlich des „Frederick-Tags“ hat Büchereileiterin Judith Tinnacher am Mittwoch die Jugendbuchautorin Uticha Marmon begrüßt. Eingeladen waren die Schüler der 3. und 4. Klasse der Eugen-Bolz-Grundschule mit ihren Lehrerinnen. Uticha Marmon hatte ihr Buch „Mein Freund Salim“ dabei. In diesem Werk greift die Autorin ein aktuelles Thema auf und veranschaulicht kindgerecht, wie man sich miteinander anfreunden kann ohne dieselbe Sprache zu sprechen.

Salim ist neu in der Klasse und benimmt sich manchmal sehr merkwürdig. Hannes und seine Schwester Tammi beginnen nachzuforschen, warum er das tut. Die beiden Geschwister teilen die Liebe für Geschichten und jede Menge freier Zeit. Und sie halten zusammen. Zum Beispiel als das Gruselkabinett für das Schulfest gebaut werden soll und schon im Vorfeld geheimnisvolle Dinge passieren. Oder als eben jener Vogeljunge plötzlich auf dem morschen Piratenschiff ihres Spielplatzes und damit in ihrem Leben auftaucht und alles durcheinanderwirbelt. Salim heißt er und spricht kein einziges Wort Deutsch.

„Was haltet ihr von dem Jungen“, fragte Autorin Uticha Marmon ihre jungen Zuhörer in der Gemeindebücherei. „Er ist außergewöhnlich und merkwürdig“, hörte sie die Mädchen und Jungen antworten. „Das ist richtig und Salim steht für die vielen Leute, die aus verschiedenen Ländern geflohen sind“, erklärte Marmon ihre Gedanken, die in dieses Buch eingeflossen sind. „Die Bilder im Buch wurden von Kindern gemalt, die in meiner Lesung waren und zum Teil von Kindern, die selbst geflohen sind“, antwortete die Autorin auf die interessierten Fragen des jungen Publikums.

„Hannes und Tammi ist es egal, dass Salim kein Deutsch spricht, denn für sie steht fest: Freunde müssen nicht dieselbe Sprache sprechen, um einander verstehen zu können“, erklärte Marmon und las weiter. Nach und nach erfahren die beiden, warum Salim immer ganz allein am Schulzaun steht. Sich manchmal in Schränken versteckt. Und warum er so fürchterliche Angst hat. Auf dem langen Weg von Syrien nach Europa hat er das Allerwichtigste verloren: seine Familie.

„Mein Freund Salim“ ist eine Geschichte über das Überwinden von Vorurteilen, Sprachlosigkeit und Einsamkeit und über das Glück, das sich Freundschaft nennt. Ob der Vogeljunge, der immer so traurig auf dem Spielpaltz sitzt, wieder Wind unter die Flügel bekommt? Das ließ Uticha Marmon offen und animierte die Schüler, die Geschichte selbst weiter zu lesen und in den Klassen die verschiedenen Gründe zu sammeln, warum Menschen ihre Heimat verlassen. „Es gibt viele Gründe, schreibt sie einfach auf und schickt sie mir und auch Eure Fragen, ich beantworte alles“, versprach die Autorin.