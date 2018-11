Kinder in der St. Lukas-Klinik liefern sich packende Duelle

Die Aktion Radio7-Drachenkinder erfüllt immer wieder Herzenswünsche. Auch die Kinder- und Jugendstationen der St. Lukas-Klinik der Stiftung Liebenau werden regelmäßig bedacht. Jetzt dürfen sich die jungen Bewohner über einen neuen Outdoor-Kicker im Garten freuen, teilt die Stiftung Liebenau in einem Pressebericht mit.

Langweilig wird es im Garten der St. Lukas-Klinik nicht. Die Kinder und Jugendlichen haben hier zahlreiche Möglichkeiten, ihre Freizeit zu gestalten: Schaukeln, ein Barfußpfad, eine Tischtennisplatte und ein Grillplatz laden hier zum Seele baumeln lassen ein. Dank der Unterstützung von Radio7-Drachenkinder findet sich hier jetzt auch ein Outdoor-Kicker, der bereits fleißig bespielt wird.

Angehörige sind dankbar

Ursula Schuhmacher, Leiterin der Radio7-Drachenkinder, griff zur Einweihung dann gleich selbst an die Kickerstangen. Im Doppel wurde sie dabei von der Bewohnerin Annika Tetling unterstützt. „Es ist schön, so unmittelbar zu erleben, mit welcher Freude die Jugendlichen hier bei der Sache sind. So macht helfen Spaß.“ Auch Irmgard Möhrle-Schmäh, Geschäftsführerin der Liebenau Kliniken, holte sich mit Bewohner Christian Saße Verstärkung an den Kickertisch.

Die Wichtigkeit solcher Fördermöglichkeiten unterstrich Möhrle-Schmäh: „Dank der Unterstützung durch Spenden können wir gerade auch für Freizeitaktivitäten zusätzliche Angebote schaffen, die über die Pflegesätze nicht finanziert wären.“ So konnte bereits in diesem Jahr die Innenausstattung der vor wenigen Wochen eröffneten Tagesklinik über Spenden finanziert werden, berichtet die Stiftung Liebenau in dem Schreiben weiter.