Kinder gehen mit der Zeitmaschine auf die ganz große Abenteuerreise

Große Aufregung herrscht in der Aula der Don-Bosco-Schule bei der Integrativen Ferienfreizeit in Hegenberg. Unklar ist noch, wohin die Zeitmaschine die Kinder bringen wird. Das mit silberner Alufolie verkleidete Gefährt wartet schon, als ein Lied ertönt. Motorenlärm ertönt. Ein Kind nach dem anderen schlüpft durch die Zeitmaschine und landet heute mitten in der Prärie bei den Indianern.

„Zuerst waren wir bei den Rittern“, strahlt die siebenjährige Sofie, die schon das zweite Mal in den Sommerferien in Hegenberg dabei ist. Da wurden Ritterburgen gebastelt und Wappenkekse gebacken und großen Spaß hatten die Kinder, als sie die vom bösen Drachen entführte Prinzessin retten mussten. „Bei den Indianern waren wir gestern auch schon, das war toll“, erzählt Annika. Mit ihren zehn Jahren ist sie eine der ältesten hier und freut sich jedes Jahr wieder auf die Ferienfreizeit. Sie hat schon Indianderinstrumente gebaut und einen Traumfänger mit bunten Federn und Perlen geknüpft. „Den muss man über das Bett hängen, dann bleiben die schlechten Träume darin hängen“, erklärt Sofie, die heute am Nachmittag noch Indianerschmuck basteln möchte.

Vormittags gibt es ein buntes Programm in der Kindergruppe, nachmittags können die Ferienkinder selbst offene Angebote im Bereich Spiel, Sport und Kreativität aussuchen. Und weil es gestern so heiß war, gab es eine wilde Wasserschlacht im Hof.

„Je nach Tagesverfassung nehmen Kinder mit Behinderungen an den Aktivitäten gemeinsam mit den anderen Kindern teil. So wie am Häuptlingstanz, bei dem alle Kinder gemeinsam tanzen, oder bei der Rollstuhlrallye, bei der die Kinder ohne Handicap selbst erfahren können, wie sich das anfühlt, wenn man mit einem Rollstuhl unterwegs ist“, sagt Koordinatorin Theresa Amann. Der integrative Aspekt der Freizeit wird von vielen Eltern als positiv bewertet. Und auch die Kinder bemerkten im Spiel oft nicht, dass da jemand besonders sei, heißt es in einer Mitteilung.

Die Integrativen Ferienfreizeiten für Kinder im Alter von fünf bis zehn Jahren werden angeboten von der Stiftung Liebenau in einer Veranstaltergemeinschaft mit der Caritas Bodensee-Oberschwaben, dem Bildungszentrum St. Konrad, sowie dem Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ, Dekanat Ravensburg) und der Gemeinde Meckenbeuren als Partner.

Vier Fachkräfte und 20 ehrenamtliche Helfer haben für die Kinder ein buntes Programm zusammengestellt. Bis zu vier Wochen Ferienfreizeit lassen sich so gestalten. Lehramtsstudent Leon Mutschler ist schon zum zweiten Mal als ehrenamtlicher Helfer dabei. „Wenn die Kinder am Nachmittag strahlend nach Hause gehen, dann strahlt mein Herz mit“