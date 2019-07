Kinder dürfen Feuerwehr hautnah erleben

Einmal eine waschechte Feuerwehrjacke anziehen oder sich hinter das Steuer eines riesigen Löschfahrzeuges setzen – das konnten die Kinder des Kindergartens Brochenzell am vergangenen Wochenende. Und von dieser einmaligen Gelegenheit machten die Jungen und Mädchen auch reichlich Gebrauch. Denn beim diesjährigen Sommerfest ihres Kindergartens am Samstagvormittag stand alles unter dem Motto „Brand und Brandbekämpfung“.

„Wir haben uns in den letzten Wochen intensiv mit dem Thema Brand auseinandergesetzt. Vor den Sommerferien werden wir auch noch eine Räumungsübung durchführen“, informierte Kindergartenleiterin Elke Buchhorn die zahlreichen Kinder, Eltern, Großeltern und Verwandten in ihrer Begrüßungsrede. Sie alle waren im weitläufigen Außengelände des Kindergartens zusammengekommen, um gemeinsam bei hochsommerlichen Temperaturen einige vergnügliche Stunden zu verbringen. An verschiedenen Spielstationen galt es, gemeinsam mit Eltern oder Großeltern Aufgaben zu erfüllen. Im Sandkasten ging es auf Schatzsuche, im Schaukelgarten musste ein Feuer gelöscht werden und in der Holzwerkstatt konnte ein Feuerwehrauto gebastelt und bemalt werden. Mit dem echten Feuerwehrauto waren an diesem Morgen Daniela Dietrich (Abteilung Kehlen) und Joachim Söll von der Freiwilligen Feuerwehr Meckenbeuren gekommen. „Das Thema Kinder und Feuerwehr ist immer spannend. Die Kinder strahlen schon, wenn sie uns hier stehen sehen. Ich finde es schön, dass der Kindergarten so etwas fördert. Es ist wichtig, dass die Kinder sehen, dass es auch Feuerwehrfrauen gibt,“ erklärte Daniela Dietrich, bevor sie der kleinen Franziska die große Feuerwehrjacke überstreifte.

Gutschein für die Lesepaten

Für die Lesepaten Ella Vollmer, Tanja Menzel, Raphaela Golbach, Margret Münich und Christine Breuer gab es von Elternbeirätin Steffi Rädler noch einen Gutschein als Dankeschön. „Ich feiere heute mit einem weinenden und einem lachenden Auge, denn das ist mein letztes Sommerfest. Ende November gehe ich in den Ruhestand“, verkündete Elke Buchhorn und gab mit Andrea Steinacher auch gleich ihre Nachfolgerin bekannt. Zum Sommerfest im nächsten Jahr komme sie aber sehr gerne als Gast, versprach Buchhorn.