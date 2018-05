Kind prallt mit Pedelec-Fahrer zusammen

Eine 57-jährige E-Bike-Fahrerin ist am Montag gegen 19.45 Uhr auf der Lindhbergstraße mit einem Kind kollidiert. Die Frau umfuhr ein am Straßenrand geparktes Auto, als das Kind hinter einer Hecke hervortrat und über die Straße rannte. Trotz Vollbremsung konnte die Frau einen Zusammenstoß mit dem Kind nicht verhindern, heißt es im Polizeibericht. Während die Pedelec-Fahrerin sich abfangen konnte und unverletzt geblieben ist, erlitt das Kind eine Beinfraktur und musste in eine Klinik eingeliefert werden.