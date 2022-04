Kidsday 2022 war ein voller Erfolg

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Saisoneröffnung des TCMK mit dem Kidsday war ein voller Erfolg. 54 am Tennis interessierte Kinder besuchten die Anlage des Tennisvereins in Kehlen und schnupperten in den Tennissport. Da auch Kinder über 10 Jahre vorbeikamen, haben die Organisatoren kurzerhand einen U12-Wettbewerb durchgeführt. Weiterhin wurde zusätzlich für die ganz jungen Kids (3+4 Jahre) ein U6-Mini Wettbewerb durchgeführt. Mit viel Elan und Spaß absolvierten die Kinder die einzelnen Stationen, wobei alles so ausgelegt war, dass keine Vorkenntnisse im Tennis nötig waren. Alle Kinder konnten sich am Ende der Veranstaltung über eine Urkunde freuen und die Sieger der einzelnen Gruppierungen sogar über Pokale.

Natürlich durfte auch der Luftballonwettbewerb nicht fehlen, bei dem die Kinder gut gelaunt die bunten Luftballons steigen ließen.

Die Sieger des Kidsday 2022 sind in der Kategorie unter 12 Jahre (U12 Wettbewerb): 1. Platz Mats Hainmüller, 2. Platz Linus Lehmann und 3. Platz Mian Dorsch. Bei den Kindern unter 10 Jahren: 1. Platz Adriana Santoro, 2. Platz Valentin Barth und 3. Platz Maximilian Minch. In der Gruppe unter 8 Jahren landeten auf Platz 1 Lias Kebig, auf Platz 2 Emmi Dorsch und auf Platz 3 Ben Hildenbrand. In der Gruppe unter 6 Jahren siegten als 1. Lukas Praster, als 2. Tim Härlin und als 3. Luke Minikel. Und auch bei den kleinsten (Mini-Wettbewerb) wurden folgende Sieger geehrt: 1. Samu Hainmüller, 2. Emilio Santoro und 3. Marian Barth.