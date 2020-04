Die Meckenbeurer Kirchengemeinden laden Familien dazu ein, Palmzweige zu basteln. Es werden am Palmsonntag zwar keine öffentlichen Gottesdienste gefeiert, die Palmzweige können aber gesegnet werden, und zwar am Samstag, 4. April, von 14 bis 14.30 Uhr in St. Jakobus in Brochenzell, von 15 bis 15.30 Uhr in St. Verena in Kehlen und von 16 bis 16.30 Uhr in St. Maria in Meckenbeuren. Interessierte können auch Osterkerzen mitbringen, sofern diese noch nicht gesegnet sind. Selbstverständlich wird auf den Sicherheitsabstand geachtet. In den Kirchen liegen ab dem Palmsonntag zudem gesegnete Zweige zum Mitnehmen aus. Foto: rwe