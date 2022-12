Kerze setzt Tisch in Brand

In der Felchenstraße in Meckenbeuren hat am Sonntagmorgen gegen 8 Uhr eine Kerze ein kleines Feuer entfacht. Wie die Polizei mitteilt, rückte die Feuerwehr Tettnang mit fünf Fahrzeugen und 35 Einsatzkräften aus. Noch bevor die Feuerwehr am Einsatzort eintraf, konnte der Brand durch Angehörige gelöscht werden.

Nachbarn helfen mit

Angaben der Polizei zufolge hatte eine auf dem Wohnzimmertisch stehende Kerze den Tisch in Brand gesetzt. Dieser wurde durch einen Bewohner und einen Nachbarn in den Garten getragen und das Feuer gelöscht. Verletzt wurde bei dem Brand niemand und es entstand nur geringer Schaden.