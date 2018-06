Keine neuen Maßstäbe in der Welfenstraße

Eine Bauvoranfrage aus der Welfenstraße in Brochenzell hat der Technische Ausschuss am Mittwochabend einhellig gebilligt. Dabei muss zunächst ein Wohnhaus mit Keller und Nebengebäude abgebrochen werden. An dessen Stelle treten soll ein Zweifamilienhauses mit Carport.

Beurteilt wird das Gesuch nach Paragraf 34 des Baugesetzbuchs, muss sich also einfügen. Die überbaute Fläche werde scheinbar größer, bestätigte Patrick Gohl (Amtsleiter Bauordnungsrecht), die Höhe sei vergleichbar mit jener der Umgebungsbebauung. Es stelle sich die Frage, ob das neue Vorhaben neue Maßstäbe setze.

Das verneinten die Räte unausgesprochen. „Ich sehe den Siedlungscharakter nicht gestört“, meinte Anita Scheibitz. Die Bebauung empfand sie nicht als übermäßig, „für mich ist es wichtig, dass hier zwei Familien ein Zuhause finden“, so die Sicht der CDU-Rätin.

Bekannt gegeben wurde von Gohl, dass Nachbareinwendungen vorliegen, über die die Genehmigungsbehörde im Landratsamt zu befinden hat. Sie beziehen sich unter anderem darauf, dass der Baukörper zu groß sei, dass es zu viele Wohneinheiten (zwei statt einer) würden und dass die Privatsphäre verletzt würde, weil es mit dem neuen Gebäude mehr Fenster werden.

Hinzu kommen zwei formale Hindernisse, von denen eines gelöst ist: So braucht es für das Gesuch eine wasserrechtliche Genehmigung mit Blick auf den Hochwasserausgleich. Er sollte möglich sein, da ein Teil des Gebäudes auf Säulen steht.

Und: Um die Abstandsflächen hin zur Grundstücksgrenze gewährleisten zu können (im Moment nicht belegt), bieten sich Amtsleiter Gohl zufolge drei Möglichkeiten an. So könnte die Fläche durch Baulast gesichert werden, sie könnte vom Bauherrn erworben werden oder das Landratsamt könnte eine Befreiung erteilen – sofern nachbarliche Belange nicht beeinträchtigt werden.