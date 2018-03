Professor Volker Wenzel, Leiter der Klinik für Anästhesie, Intensivmedizin, Notfallmedizin und Schmerztherapie des Medizincampus Bodensee, hält am Mittwoch, 21. Februar, im Kulturschuppen am Gleis 1 in Meckenbeuren einen Vortrag über diverse Ängste, die Menschen vor einer Operation haben. Beginn des Vortrags ist um 19 Uhr. Die Veranstaltung ist Teil der Reihe „Medizin am Gleis“.

Jeder Mensch hat vor etwas Angst, auch wenn es oft nicht zugegeben wird oder im Unterbewusstsein verborgen ist. Gerade bei einer Operation kommen oft sehr spezifische Ängste zum Vorschein, etwa die Angst vor der Narkose selbst, die Angst nicht mehr aufzuwachen, die Angst vor Schmerzen, die Angst, dem eigenen Kind bei Ängsten nicht helfen zu können oder die Angst vor der Geburt. Wenzel geht auf diese Themen ein und steht anschließend für Fragen zur Verfügung, teilt der Veranstalter mit.