Kein Zeltanbau ist kein Problem – Oder doch?

Mit Festen, Feiern und Events im Zeltanbau ist es dieses Jahr endgültig vorbei. Was machen die Vereine, die den Zeltanbau bisher nutzten. Die „Schwäbische Zeitung“ hat nachgefragt.

Musikverein Kehlen

Das mehrtägige Musikfest mit Feierabendhock, Konzerten und Tombola fand bis 2018 im Zeltanbau statt. „Wir sehen das mit einem weinenden und einem lachenden Auge“, sagt Florian Assfalg, zweiter Vorsitzender des Musikvereins Kehlen. „Die traditionelle Veranstaltung, die wir uns aufgebaut hatten, fällt weg. In diesem Jahr wird es kein mehrtägiges Musikfest geben. Das ist schade.“ Am 20. Juli findet vor dem Dorfgemeinschaftshaus als Übergangslösung für dieses Jahr nur ein XXL-Platzkonzert statt. „Das ist aber definitiv eine Open-Air-Veranstaltung und eine Bewirtung wird leider auch nur im kleinen Rahmen möglich sein. Für den Verein ist das schon ein Verlust“, zählt Amann die Nachteile auf. Die neue Situation hat seiner Ansicht nach aber auch Vorteile. „Das ist auch die Chance, etwas ganz Neues zu entwickeln“, meint er. Ideen dazu gibt es schon, aber ein total neues Konzept „ist ein enormer zeitlicher Aufwand“. Auf eine Neuauflage des ausgemusterten Zeltanbaus hofft der Verein allerdings nicht. „Wenn auch in Zukunft ein Zelt für das Musikfest gebraucht wird, dann werden wir etwas leihen müssen.“

Nabu Eriskirch-Meckenbeuren

Der Tauschtag des Naturschutzbundes fand bis 2017 im Zeltanbau statt. „Wir vermissen den Zeltanbau nicht“, sagt Norbert Schupp vom Naturschutzbund. „Für den Aufbau im Zeltanbau mussten wir jedes Mal 50 Biertischgarnituren von der Feuerwehr ausleihen. Das war viel Arbeit und hat auch Kosten verursacht. Letztes Jahr fand der Tauschtag in der Halle statt und für dieses Jahr haben wir auch schon die Zusage, dass wir reinkönnen. Wir werden am 22. Juni dieses Jahres deshalb schon zum zweiten Mal in der Karl-Brugger-Halle aufbauen. Dort können wir die Tische von der Halle nutzen. Das ist viel einfacher aufzubauen.“ Draußen gibt es ohne Zeltanbau auch mehr Parkplätze. Das ist seiner Ansicht nach auch ein Vorteil. Der einzige Nachteil der Hallenlösung: Die Teilnehmer am Tauschtag müssen ihre Sachen etwas weiter tragen.

Wanderfreunde Schussental-Kehlen

Vom Zeltanbau aus begann früher die traditionelle Wanderung. „Ohne Zeltanbau geht jetzt gar nichts mehr. Die sonst beim Wandertag durch Bewirtung im Zeltanbau erwirtschafteten Einnahmen fehlen dem Verein“, sagt Leonhard Rist von den Wanderfreunden. Die Wanderer aus dem Schussental sind deshalb nur noch auswärts unterwegs. Rist ist unzufrieden mit der Situation. In anderen Städten bekämen Wandervereine kostenlos eine Halle. „Woanders werden Vereine unterstützt, in Kehlen würden wir uns Unterstützung wünschen“, sagt er.