Kein Platz für einen Zebrastreifen

Immer wieder gibt es im Gemeinderat Anfragen, ob nicht ein Zebrastreifen in der Schulstraße möglich ist. Jüngst brachte Anita Scheibitz das Thema aufs Tapet – die CDU-Rätin wies darauf hin, dass sie auch von Elternseite angesprochen worden sei. Zum Hintergrund: Viele Schüler der Albrecht-Dürer-Schule queren offenbar an ganz unterschiedlichen Stellen die Straße, sodass gefährliche Situationen entstehen.

Ordnungsamtsleiterin Bernadette Pahn schilderte, dass eine Querungshilfe für die Schulstraße vor Kurzem auch Thema bei der Verkehrsschau mit Polizei und Straßenverkehrsbehörde gewesen sei. Allerdings gebe es hier derzeit keine Aussichten, da die vorgeschriebenen Abstände nicht einzuhalten seien.

Was sich auf jene 30 Meter bezieht, die zu Kreuzungen (also zum einen hin zur Bundesstraße, zum anderen hin zur Georgstraße) einzuhalten sind. Hinzu kommt, dass zu Parkplätzen, privaten Einfahrten und der Feuerwehrzufahrt gleichfalls Abstände beachtet werden müssen – und sich daher an dieser Stelle kein Spielraum ergibt, wie die Amtsleiterin auf SZ-Nachfrage bekräftigt.

„Wir kommen eh nicht zu einem Zebrastreifen“, hatte Ingrid Sauter (SPD) in der Ratssitzung den Blick darauf gerichtet, ob nicht durch Markierungen auf dem Gehweg eine lenkende Wirkung möglich wäre.

Jonathan Wolf (SPD) fragte an, ob optische Signale (Blinklichter) an bestehenden Fußgängerüberwegen installiert werden können, um auf Gefahrenstellen hinzuweisen. Er bezog sich dabei besonders auf Zebrasterifen, die von Schulkindern genutzt werden. Von der Gemeinde ist die Anfrage ans Landratsamt weitergeleitet worden, da es sich dabei um Landes- oder Kreisstraßen handelt. Eine grundsätzliche Einschätzung dazu liegt noch nicht vor.