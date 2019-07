Gerade tut sich einiges in der Biberacher Gastronomie-Szene. Heimlich, still und leise hat Ekaterina Möller das neue Café Schimpanski direkt am Marktplatz eröffnet. Geschlossen hat dagegen der Central-Dönerladen mit Shisha-Bar am Schadenhof. Ab Oktober eröffnet dort ein bereits bekannter Biberacher Gastronom eine Zweigstelle seines Ladens. Wiedereröffnung gefeiert haben kürzlich auch Said und Nabil Ali mit ihrer Shisha-Bar Empire Lounge. Die wurde vor zwei Jahren beim Brand in der Hindenburgstraße zerstört.