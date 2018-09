Kein Musikfest in Kehlen mehr in bisheriger Form

Mit großer Mehrheit hat der Gemeinderat am Mittwochabend entschieden, dass der Zeltanbau an Kehlens Halle der Vergangenheit angehört. Kosten von 70 000 Euro standen im Raum, um ihn den Vorgaben entsprechend auszustatten. Was vom Gremium und der Bürgermeisterin bei einer Nein-Stimme und zwei Enthaltungen als zu viel und als unverhältnismäßig gegenüber anderen Vereinen angesehen wurde.

Die Vorgeschichte reicht bis 1979 zurück. Damals wurde der Zeltanbau erstellt, seine Kosten trug zu großen Teilen die Gemeinde. Zu den 65 000 Mark steuerten Musikverein, Sportverein, Narrenzunft und Feuerwehr je 2000 Mark bei.

Was damals nicht beantragt wurde, war eine Baugenehmigung. Was Gemeinde und Nutzer im Vorjahr einholte. Zunächst war noch die Hoffnung, dass der Anbau zu den nicht genehmigungspflichtigen „fliegenden Bauten“ zählen könnte (wie ein flexibles Festzelt). Nur: Der Zeltanbau kann nur an diesem einen Ort hinter der Karl-Brugger-Halle aufgestellt werden, erfüllt also die Voraussetzungen nicht. Daher muss er die gleichen Anforderungen erfüllen, wie ein massives Gebäude. Zusammen mit der Baurechtsbehörde, dem stellvertretenden Kreisbrandmeister und dem Hersteller des Anbaus hat die Gemeindverwaltung die wichtigsten Grundlagen ermittelt, um eine baurechtliche Genehmigung zu erhalten. Davon ausgehend wurden Angebote gesichtet, die in eine Kostenaufstellung mündeten. Die fiel mit insgesamt 69 300 Euro ernüchternd aus. Größte Posten: 20 000 Euro für Baumaßnahmen wie Fluchttüren/Reparaturen, 10 500 Euro für neue Wandbehänge in Brandwiderstandsklasse B1, 11 000 Euro Mehrwertsteuer, 8700 Euro für Bestandspläne.Unabhängig davon mussten für 2018 Zwischenlösungen gefunden wrden – was gelang. Unter erhöhten Sicherheitsauflagen ging das Musikfest einmalig und letztmals im Zeltanbau über die Bühne. Der Warentauschtag des NABU fand in der Karl-Brugger-Halle statt – und dort offenbar durchaus Anklang.

Die Wanderfreunde hatten für 2018 keine Veranstaltung geplant. Der Landjugend wurde als „Ersatz“ die Humpishalle angeboten und der SV Kehlen trägt sein Jugendfußballturnier in kleinerem Umfang aus, sodass er den Anbau nicht benötigt.

In den Wortbeiträgen wies Bürgermeisterin Elisabeth Kugel darauf hin, wie es andernorts in der Gemeinde gehandhabt werde. Angesichts dessen stünden die 70 000 Euro in einem Missverhältnis – was allgemein so gesehen werde. Kugel dankte allen Beteiligten für ihre differenzierte Herangehensweise. „Das muss nicht das Ende des Musikfests sein“, meinte sie, allerdings würde sich dieses verändern müssen.

„Sehr schade, aber...“, lautete der Tenor der meisten Wortmeldungen, samt dem Beisatz, dass derzeit keine Lösung vorliege. Problematisch sei die Idee, auf dem bisherigen Platz mit Zeltnägeln zu arbeiten, zum einen wegen der Leitungen, aber auch aufgrund der Zahl der Nägel (48).

Zu einer Wiesenfläche müsste wiederum die erforderliche Infrastruktur (Strom, Wasser) herangeschafft werden. Ganz zu schweigen von den Kosten für ein Mietzelt.

Anders sah es Eugen Lehle (Freie Wähler): „Meckenbeuren müsste die 70 000 Euro aufbringen“, war sein Ansatz, denn: „Der Zeltanbau ist wertvoll, und die Vereine sind wertvoll.“ Wie Ingrid Sauter (SPD) brachte er alternativ jene Zeltvariante ins Spiel, die in Luxemburg mit Betonklötzen „verankert“ worden sei.

BLICK

Besonders betroffen von der Entscheidung sind die Wanderfreunde Schussental und der Musikverein. Erstere hatten für 2018 keine Wandertage ins Auge gefasst. Wie es mit diesem traditionellen Angebot und dem 1980 gegründeten Verein weiter geht, dazu ließ sich gestern keine Auskunft einholen.

Der Musikverein Kehlen hatte erst am Festwochenende in Luxemburg seinen Stellenwert einmal mehr unter Beweis gestellt. Bei der Ratssitzung am Mittwoch waren denn auch mehr als zehn Zuhörer aus Reihen der Musikanten zugegen.

Auf SZ-Anfrage wies Vorsitzender Otto Zehrer am Donnerstag darauf hin, dass es bereits im Vorfeld Gespräche mit Bürgermeisterin und Verwaltung gegeben hatte. Aufgrund der Kosten und Verhältnismäßigkeit gegenüber anderen Vereinen „hat es sich so abgezeichnet“, kam der Beschluss für Zehrer nicht überraschend, auch wenn er natürlich weh tut. Die angeführten Gründe stuft Otto Zehrer für den Bürger als „nachvollziehbar“ ein.

„Der Musikverein wird deshalb nicht aufgelöst“, richtet er den Blick zugleich nach vorn. Freilich sagt der Vorsitzende auch: „Das Musikfest wird es in dieser Form nicht mehr geben“ – was sich auf die drei Tage Festdauer und den Umzug bezieht. Zehrer weiß: „Ein Stück Tradition geht zu Ende.“

Damit aber auch etwas Neues beginnen kann, ist bereits ein Termin angesetzt. Am Donnerstag, 4. Oktober, treffen sich Kehlens Musiker zur außergewöhnlichen Versammlung, um zu beraten, wie es weiter gehen kann. Schließlich geht es neben der Festivität als gemütliche Anlaufstelle für die Bürger auch darum, dass ein Verein Geld benötigt.

Nachkarten will man nicht. „Die Entscheidung wird akzeptiert“, sieht Zehrer es als selbstverständlich an, konstruktiv mit der neuen Lage umzugehen. „Wir können noch für 2019 reagieren“, zeigt er sich froh um den Beschluss zu diesem frühen Zeitpunkt nach der Sommerpause.