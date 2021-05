(K)ein Dach fürs rollende Zuhause

Von Schwäbische Zeitung

Gegen 17:35 Uhr fielen der 23-jährige Mann und seine 24-jährige Ehefrau einer Zivilstreife des Polizeireviers Ulm-Mitte am Ehinger Tor auf. Dort lieferten sich die beiden in ihren Porsches ein Rennen. Vom Ehinger Tor kommend, auf der Zinglerstraße in Richtung B311, kreuzten sie wild die Spuren und überholten sich gegenseitig.

An der Kreuzung zur Haslacher Straße rasten sie innerorts bereits mit 100km/h. Auf der weiteren Strecke auf der B311 in Fahrtrichtung Grimmelfingen erreichten die Verkehrsrowdies dann sogar Geschwindigkeiten ...