Kehlens Trainer ist trotz des Siegs verärgert

Der SV Kehlen hat in der Fußball-Landesliga gegen den SV Weingarten gerade so ein 2:1 über die Zeit gebracht. Gegen den abgeschlagenen Tabellenletzten blieb die Mannschaft, in der Zugang Fabio di Modugno die Fäden zog, einiges schuldig. Was bleibt daher nach so einem Spiel außer dem Ergebnis an Positivem? „Eigentlich nichts“, sagte Kehlens Trainer Tobias Ullrich, der alles andere als zufrieden mit dem Auftritt seines Teams war.

Zu diesem Zeitpunkt stand Ullrich noch ganz unter dem Eindruck der Leistung des SVK in Halbzeit zwei. „Das war arrogant“, meinte der verärgerte Coach zu den zweiten 45 Minuten, als der Sieg gegen einen eigentlich chancenlosen Gegner tatsächlich noch einmal in Gefahr geriet. Weingartens Interimstrainer Bernd Seiler lernte gleich in der ersten Partie, was bei seinem Engagement beim SVW vor allem gefragt ist: Improvisationstalent. Fünf A-Jugendliche hatte der Trainer aufgrund zahlreicher Ausfälle im Aufgebot. Da konnte dem Weingartener Anhang schon angst und bange werden.

Kehlen übernahm zwar die Initiative, echte Torchancen sprangen aber zunächst nicht heraus. Stattdessen gelang tapfer kämpfenden Weingartenern mit einem Konter über ihre linke Seite und Hadi Tfaily der erste Torschuss. Und als die Kehlener das erste Mal über ihre rechte Seite durchkamen, weil SVW-Außenverteidiger Patrick Reder ausrutschte, scheiterte Lukas Zwaller an Torwart Sebastian Segbers. Der war wieder einmal Bester seines Teams und hielt in der ersten halben Stunde dreimal.

Sinnbildlich für sein Team an diesem Tag stand allerdings ein anderer: Patrick Reder war technisch und in Sachen Schnelligkeit seinen Gegenspielern offensichtlich unterlegen, machte seine Defizite aber durch Einsatzbereitschaft wett. Wenn wieder ein Kehlener vorbeiziehen wollte, war Reder sich nie für die gute alte Grätsche zu schade. Die Konsequenz: blutige Knie, aber der SVW war bis zum Schluss in der Partie.

Irgendwann merkte Kehlens Dribbelstürmer Orhan Öskürci allerdings, wie überlegen er seinen Gegenspielern fußballerisch war. Und die Weingartener leisteten sich einen haarsträubenden Patzer, als sie in der 32. Minute nach einem eigenen Freistoß ohne Absicherung waren. Urplötzlich liefen vier Kehlener auf das Weingartener Tor zu – Öskürci konnte es sich aussuchen, welchen Mitspieler er bedienen wollte. Lukas Zwaller schloss den Konter zum 1:0 ab.

Jetzt geriet der SVW ins Wanken. Luka Föger legte das vermeintliche 2:0 nach, wurde aber wegen Abseits zurückgepfiffen. Der zweite Treffer fiel wenig später trotzdem: Fabio di Modugno – der Zugang war von Beginn an der Lenker im Kehlener Spiel – ließ einen Gegenspieler im Eins-gegen-Eins stehen und schloss von der Kante des Sechzehnmeterraumes ab. Segbers hatte die Hand noch am Ball, konnte den Treffer aber nicht verhindern.

Der SVK schaffte es aber nicht, den Gegner ganz aus dem Tritt zu bringen. Stattdessen schlief das Offensivspiel immer mehr ein. Immerhin: Ein Pfostenschuss von Öskürci, ein Freistoß von di Modugno knapp vorbei und einer vom eingewechselten Jan Mathis ans Aluminium – Kehlen hatte noch Chancen. Aber ab der 65. Minute stieg der Ärgerpegel beim Trainer: Mit „das ist zu wenig – von allem“ machte sich Ullrich Luft. Zum Schluss musste er sogar mit Einwechslungen Zeit von der Uhr nehmen. Mit der Hereinnahme von Marcel Bachhofer hatte Weingarten den Ausgleich zum Greifen nahe. Der pfeilschnelle Stürmer markierte erst den Anschlusstreffer, als die Kehlener Defensive mitsamt Keeper Patrick Herrmann in der 75. Minute nicht gut aussah. In der 90. Minute war Bachofer wieder auf und davon, scheiterte diesmal aber knapp.

Seinen Joker hatte Seiler aufgrund einer Verletzung eigentlich gar nicht bringen wollen. Am Ende konnte Weingartens Trainer den Platz mit erhobenem Haupt verlassen – und mit der Gewissheit: „Die Jungs haben alles gegeben.“