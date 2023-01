Kehlens Senioren sind gespannt auf Geschichte und so manches Geschichtchen

Zum Seniorennachmittag lädt das Seniorenteam um Ingrid Aggeler alle Interessierten am Mittwoch, 18. Januar, ein. Dann gibt’s ab 14 Uhr im Gemeindehaus St. Verena einen Rückblick auf die lokale Historie, den Josef Schwarz gibt. In- und auswendig kennt er Kehlens Geschichte, und auf seinen Bilderreigen dürfen sich die Gäste freuen – und auf so manche Geschichte, die nicht immer im Geschichtsbuch steht.

Erinnerungen dürfen bei den Senioren wach werden an Plätze und Ereignisse, die sie selbst vor langer Zeit erlebt haben oder von ihren Eltern und Großeltern erfahren haben. Mit der ersten urkundlichen Erwähnung anno 817 beginnt Josef Schwarz‘ Zeitreise bis in die Neuzeit und hin zum 1200. Geburtstag der Altgemeinde Kehlen, den sie 2017 gefeiert hat.

1960 wurde die „Inselschule“ eingeweiht, wie sie von der Bevölkerung genannt wurde – nach nur 15 Monaten Bauzeit. „Pfahlbauschule“ wäre auch passen gewesen, denn bis heute steht sie auf 1300 zwischen 10 und 12 Meter langen Eisenbetonpfählen, so steht es in der Schulchronik. Am 14. Oktober 1960 sind die Kinder mit Oberlehrer Lechmann in das neue Gebäude eingezogen. (Foto: jsc)

„Im Archiv von St. Gallen ist die Ortsentwicklung festgehalten, mit dem frühen Kirchbau im Mittelalter und die Entwicklung einer aufstrebenden Ortschaft mit Schulbau, Bahnanschluss und neuem Kirchbau im 19. Jahrhundert.“

Blutreiter haben 2023 einen richtig runden Geburtstag

So viel verrät Josef Schwarz schon heute aus seinem Vortrag, bei dem es Skizzen, kartographische Darstellungen, Fotos von Kehlen und aus den einzelnen Ortschaften geben wird. Und natürlich Bilder „mit Personen, an die sich viele der älteren Gemeindemitglieder noch erinnern werden“. Sei es an den ersten Bürgermeister nach dem Krieg, Karl Brugger. Oder an die ersten Blutreiter, die 2023 nun schon ihren 100. Geburtstag feiern.

Die erste selbstständige Pfarrkirche in Kehlen stand ab 1392 auf dem noch heute bestehenden alten Friedhof. Im Bild ist jene zu sehen, die 1866 geweiht wurde. Ein Jahr später erhielt sie die von der Schlosskirche Friedrichshafen erworbene Orgel. Bei der feierlichen Einweihung war 1870 Bischof Carl Josef Hefele zugegen. Schon nach 101 Jahren wurde die Kirche abgebrochen, da sie sanierungsbedürftig und der 36 m hohe Turm baufällig war. (Foto: jsc)

Ein solches Jubiläum verbirgt sich auch still und heimlich in Kehlens Kirche. Wenngleich eher unbekannt, da dem Geräusch nach leise, läutet dort heute noch eine von vier Glocken, die 1923 in der Verena-Kirche angebracht wurden. Drei davon mussten am 19. Januar 1942 in den Wirren des Weltkrieges zum Einschmelzen abgegeben werden. Die kleinste Glocke aber, die auf „B“ gestimmte Taufglocke, durften die Kehlener behalten. Sie klingt noch heute aus dem Glockenturm. Die Totenglocke und die „St. Verena Glocke“ wurden 1949 neu beschafft gefolgt von der Christkönigsglocke anno 1957.

Für Fahrdienst gerne anrufen

Die Senioren dürfen also gespannt sein, welche Schätze aus der Geschichte Josef Schwarz beim Seniorennachmittag für sie mitbringt, welche Erinnerungen er auffrischt und wach werden lässt. Er selbst lässt im Vortrag Raum für Diskussionen und Erzählungen und freut sich darauf, das eine oder andere zu erfahren, das er bisher vielleicht noch gar nicht weiß.