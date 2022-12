Kehlens Senioren feiern 50. Geburtstag

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

„Wir sind Gottes Söhne und Töchter, seine Kinder, denen er all seine Liebe schenkt. Wir sind ihm wichtig und wertvoll und er ist immer dort, wo Menschen beieinander und füreinander da sind“, freute sich Pfarrer Josef Scherer beim Adventsgottesdienst mit all den Senioren, die mit ihm feierten.

Zum Adventsnachmittag hatte das Seniorenteam geladen, das dieses Mal selbst überrascht wurde. Blühende Weihnachtssterne bekamen sie vom Kirchengemeinderat überreicht, als Anerkennung für ihren großen Einsatz übers ganze Jahr. Ja, sogar für stolze 50 Jahre, denn so lange gibt es die Seniorengemeinschaft in der Kirchengemeinde St. Verena Kehlen.

Eingeladen waren auch Leiterinnen aus diesem halben Jahrhundert. Josefine Kleck machte einst den Anfang, gefolgt von Gerda Blum, Ursula Schneider, Margot Furitsch und Ingrid Aggler. Letztere führt seit 12 Jahren zusammen mit Karin Stütz das Team an, das für so viele schöne Momente sorgt, für die Senioren unserer Gemeinde, die ihr Leben hier verbracht haben. Die ihre Gemeinde mitgeprägt und mitgestaltet haben, für uns alle. Das ließ sich auch der Nikolaus nicht entgehen. Mit feierlichem Gewand, dem Bischofstab und der Mitra war er gekommen und erinnerte an den Heiligen Mann, der so viel Gutes für die Menschen tat. Sein Dank galt dem Seniorenteam und „der Boygroup vom Musikverein Kehlen“, dem Quartett um Hermann Stocker, für ihr schönes Spiel. Er wünschte Frieden auf Erden und Ingrid Aggeler allen eine besinnliche Weihnachtszeit und: „Kommet guet ins Neue Jahr“.

Am 18. Januar ist wieder Seniorennachmittag: Man darf gespannt sein, was alle wieder Schönes erwartet. Noch einmal herzlichen Dank für diesen schönen ehrenamtlichen Einsatz!