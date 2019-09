Kehlens Senioren bitten zum Tanz

Das Gemeindehaus Kehlen ist am Mittwochnachmittag beim Seniorennachmittag proppenvoll gewesen. Das Team um Ingrid Aggeler und Karin Stütz hatte die Saloniker aus Wangen eingeladen und die Gäste wieder einmal begeistert. Mit frisch gestärkten Spitzenschürzchen, stilecht in Schwarz und Weiß gekleidet, ist das Team angetreten und hat die Gäste mit Kuchen und Torten von „Kehlens Hofbäckerei“ verwöhnt,. Dazu gab’s Walzerklänge und so manchen Schlager aus der alten Wiener-Kaffeehaus-Zeit. Der kleine Gigolo erklang, die „Donna Klara“ und natürlich hatte auch Bel Ami viel Glück bei den Fraun.

„Das ist so schön“, schwärmten da zwei Freundinnen und waren sich einig, „so verwöhnt wurden die Senioren früher nie. Da ging’s ins Ausgedinghaus wenn Du nicht mehr konntest, und das war’s“. Und beim Endspurt der Musiker aus Wangen, schwangen die Gäste dann das Tanzbein dazu. Ein „herzliches Dankeschön“ sagt das Seniorenteam, den Musikern und freut sich auf ein Wiedersehn.