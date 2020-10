Kehlens Schulanfänger hoffen auf Verkehrshelfer

Die Bus-Aufsicht liegt mittags bei den Lehrern

Was den Schulbus angeht: Er kommt morgens auf der „richtigen Seite“ an, nennt Andrea Rist als positiven Fakt – nämlich schulseitig, sodass die Kinder die Fahrbahn nicht queren müssen. Anders als jene, die aus Reute oder Buch kommen oder deren Eltern am Dorfgemeinschaftshaus parken.

Um die Mittagszeit sei es dann wichtig, so die Rektorin, dass eine Bus-Aufsicht zugegen ist – werde hier doch nach Schulende mitunter viel Energie frei. Die stellt das Kollegium im rollierenden System, dies freiwillig, was auch damit zu tun hat, dass die Haltestelle nicht auf dem Schulgelände liegt.

Wen der Aufruf der Wilhelm-Schussen-Schule anspricht, der kann sich melden unter Telefon 07542 / 940 95 50 oder der Mailadresse