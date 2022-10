Kehlens Ministranten freuen sich über Verstärkung

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

„Unser Leben sei ein Fest. So haben am 8. Oktober in St. Verena Kehlen alle gesungen. Die große Freude in diesem Vorabendgottesdienst mit Pfarrer Josef Scherer, das waren die Ministranten. Die Neuen, die sich zum Dienst in der Kirche bereit erklärt haben und die Treuen, die schon seit fünf und zehn Jahren und noch länger, ihren Dienst leisten.

„Es kommt auf jeden Einzelnen an“, machte Pfarrer Scherer deutlich, „auf Euch alle, auf Dich und auf mich“ und er erzählte aus dem alten Testament. Aus der hebräischen Bibel, mit all ihren Menschen und ihren wertvollen Erfahrungen und vom Syrer Noraman. Dem General, der groß und sehr mächtig nicht vor Krankheit gefeit war. Dem all seine Siege und sein Wohlstand nicht helfen konnten. Wohl aber eine „unbedeutende“ Sklavin, die ihm den Weg wies, hin zu Gott und zum Jordan, wo er nach siebenmaligem Eintauchen seine Gesundheit wiederfand. „Es kommt auf jeden Einzelnen an!“.

„Diesem Gott dürfen wir uns anvertrauen!“, freute sich Pfarrer Scherer und lud alle ein, sich auf ihn einzulassen, der so Großes möglich mache. Dieser Aufruf galt an diesem Abend ganz besonders seinen Ministranten. Er hieß Nele Steinhauser und Hannes Lanz zusammen mit ihren Gruppenleitern Sven Lude und Ruwen Schmidt willkommen und hörte ihr Versprechen: „Wir wollen als Ministranten Gott und den Menschen dienen, die Gottesdienste schöner machen, zuverlässig und pünktlich sein und wahre Freunde Jesus und der Menschen. Dabei helfe uns Gott!“. Von den Oberministrantinnen Elena Rauch, Anna Kühnle und Sophie Eberhardt bekamen sie ihr „Mini-Shirt“ überreicht und traten sichtlich stolz, ihren ersten Dienst in der Kirche an. Sie trugen Brot und Wein zum Altar und ließen die Altarschellen erklingen.

Ein ganz besonderer Dank vom Pfarrer und den Oberministrantinnen galt auch Tim Metting, David Fink, Pius Kühnle, Marie Zodel und Anna Weihrauch für ihren Dienst seit fünf Jahren. Zehn Jahre sind es schon bei Leo Lanz, Patricia Maier, Simon Benz und Antonia Bochtler.